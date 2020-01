Maradona i-a marcat golul cu “Mana lui Dumnezeu”, dar ramane unul dintre titanii fotbalului 

Ce face la 70 de ani unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, care spune ca „Maradona este cel mai bun jucator din istorie, dar nu il respect”.

Peter Shilton (70 ani) detine recordul de cele mai multe selectii pentru nationala Angliei (125) si de cele mai multe meciuri jucate la profesionisti (1.390 / 1.005 in prima liga). El este inclus de IFFHS pe lista celor mai importanti 20 de goalkeeperi ai secolului XX, dar multi il considera cel mai mare portar al ultimului secol. Dincolo de aceste repere, Shilton ramane cunoscut ca portarul din fata caruia Diego Maradona a lovit mingea cu pumnul, la Mondialul din 1986, pentru un gol care a intrat in istoria fotbalului, fiind cunoscut ca „Mana lui Dumnezeu”. Arbitrul tunisian Ali Bin Nasser nu a mai arbitrat la nivel inalt dupa validarea reusitei lui Maradona, iar englezul nu ii iarta nici acum argentinuanului lipsa de fair-play.

„Din punctul meu de vedere, Maradona este laudat din motive gresite. A fost un mare fotbalist si a realizat lucruri mult mai bune decat acel gol viciat. Exista si o fotografie celebra care arata ca a trisat, mainile mele erau mai aproape de minge decat capul lui. Unii zic ca a sarit mai sus ca mine, dar pur si simplu a trisat. Toata echipa Angliei a suferit, nu doar eu. Oamenii se plang astazi de VAR, dar pentru noi ar fi fost esential la acea faza. A recunoscut ca a trisat, dar nu si-a cerut scuze si nu a aratat ca ar avea remuscari. Daca nu si-a cerut scuze, nu o sa-i strang niciodata mana si nu voi accepta vreo invitatie din partea lui. Mereu voi spune ca este cel mai mare fotbalist din toate timpurile, dar nu il respect ca om si nu o voi face vreodata. Si inainte sa inceapa cursa pentru golul al doilea, Glenn Hoddle a fost faultat. Dar nu ii pot lua din merite la acea faza, Maradona a facut atunci ceea ce era capabil sa faca cel mai bine”, a declarat Shilton pentru The Guardian.

A FOST DEPENDENT DE PARIURI TIMP DE 45 DE ANI!

Legendarul portar este foarte cautat ca speaker la diverse evenimente si a participat ca analist si invitat la mai multe emisiuni tv. Impreuna cu sotia, detine o companie de consultanta. De curand, el a realizat un film de 43 de minute, denumit „Shilton’s Secrets”, pentru ca, in opinia sa, goalkeeperii din ziua de astazi gresesc nepermis in faze simple. „Meseria de portar este obsesia mea. Portarii actuali se bazeaza mult pe reflexe si se antreneaza pentru acest lucru, dar uita tehnica, ceea ce poate face diferenta dintre a ajunge la minge sau a o scoate din poarta, dar si sa nu sari pe sub minge la centrari sau sa scapi mingea printre picioare la goluri. Secretul portarilor e ca nu sunt judecati pentru parade sau mingile scoase, ci pentru numarul de greseli pe care le fac. Am facut acest film pentru ca vreau sa ii ajut sa se reintoarca la lucrurile de baza”, spune fostul portar.

Shilton a recunoscut ca a fost, vreme de 45 de ani, dependent de pariuri si a avut de suferit din cauza marketingului tot mai agresiv al caselor de pariuri online. El spune ca a reusit sa se salveze doar dupa interventia hotarata a sotiei sale, care l-a confruntat aratandu-i bilantul bancar si l-a amenintat ca il paraseste. „Am dus doua vieti: una de fotbalist profesionist exemplar, a doua ca dependent de pariuri. Nu mi-am dat seama cat de mult am avut de suferit pana nu m-am lasat de pariuri. Ca jucator eram foarte dedicat, dar aveam mult timp liber, asa ca devenise o normalitate sa ma duc si sa pariez. Ca fotbalist am castigat mai mereu, dar la pariuri nu am castigat aproape niciodata. Am realizat ca riscam sa imi pierd sotia si atunci am avut o revelatie. Puteam sa ascund in continuare ca am avut o problema, dar vreau sa ii ajut pe altii sa inteleaga ca pot scapa de acest viciu. Trebuie o educatie hotarata in privinta pariurilor, pentru ca nu vad o diferenta fata de educatia sexuala sau dependenta de alcool sau de droguri. Am avut o boala si, din fericire, m-am vindecat”, spune acesta.

A JUCAT 31 DE ANI SI A CASTIGAT DOUA CUPE ALE CAMPIONILOR EUROPENI CU NOTTINGHAM FOREST!

In cariera sa de peste 30 de ani, Shilton a jucat pentru Leicester (1966-1974), Stoke City (1974-1977), Nottingham Forest (1977-1982), Southampton (1982-1987), Derby County (1987-1992), Plymouth Argyle (1992-1995), Wimbledon (1995), Bolton Wanderers (1995), Coventry City (1995-1996), West Ham United (1996) si Leyton Orient (1996-1997). El a reusit sa marcheze un gol, in 1967, cu o degajare din propriul careu, iar in palmaresul sau se gasesc titlul in First Division (1977-1978), League Cup (1978-1979), doua FA Charity Shield (1971, 1978), doua Cupa Campionilor Europeni (1978-1979, 1979-1980) si Supercupa a Europei (1979). Cu nationala Angliei a participat la Campionatele Europene din 1980 si 1988, dar si la Cupele Mondiale din 1982, 1986 si 1990, ocupand un loc 4 in Italia. El a debutat la turneele finale mondiale abia la 32 de ani, dar a jucat 17 meciuri si detine recordul, la egalitate cu Fabien Barthez, de 10 meciuri fara gol primit. In 1974, a fost cumparat de Stoke cu 325.000 de lire sterline, recordul mondial pentru un portar la acel moment. Shilton a fost antrenor cu portarii la nationala Angliei (1990) si a fost antrenor principal-jucator la Plymouth Argyle (1992-1995). A primit distinctiile de membru al Order of the British Empire (MBE) si ofiter al Order of the British Empire (OBE) si a fost introdus in English Football Hall of Fame in 2002.