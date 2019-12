INCREDIBIL! Maradona mai furios ca niciodata! Argentinianul a TIPAT la copiii care ii cereau autografe: "Sa va duceti la naiba!"

Maradona este protagonistul unui filmulet vechi aparut acum in Argentina.

Legenda argentiniana a fost surprinsa la finalul unui meci, in perioada in care o antrena pe Dorados de Sinaloa, cum a mers spre tribuna sa faca poze cu fanii si sa le dea autografe, insa, in momentul in care acestia ii strigau numele, acesta si-a iesit din minti si a inceput sa ii certe pe copii.

"Diego, Diego, semneaza-mi sapca!" striga unul din copii, in timp ce restul ii strigau numele, nerabdatori sa faca poze si sa primeasca autografe. Pe Maradona l-a deranjat faptul ca fanii il strigau pe nume.

"Ascultati ce va spun! Daca ma mai strigati "Diego, Diego", sa va duceti la naiba! Da? Sunt aici sa va respect, respectati-ma si voi pe mine. Nu va mai repet. Data viitoare cand ma strigati "Diego, Diego", am plecat", le spune Maradona copiilor pe filmare.

pero quien mierda se cree el gordo bondiola este?????? amigo dejen de tenerlo allá arriba a este viejo choto si está mas inservible que yo pic.twitter.com/yEd2R8RQW3 — fatima (@battistinfatima) December 11, 2019



Maradona a fost antrenorul echipei Dorados de Sinaloa, din liga secunda din Mexic, in perioada septembrie 2018-iunie 2019.