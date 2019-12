INCREDIBIL | "Odata am fost rapit de extraterestrii!" Maradona surprinde din nou cu o declaratie in stilul sau caracteristic! Prin ce episoade HALUCINANTE a trecut legenda argentiniana

Diego Maradona a povestit un episod din adolescenta sa.

Fostul mare jucator, Diego Maradona, a povestit pentru TyC Sports o intamplare din adolescenta sa, cand a iesit cu prietenii in oras sa bea.



"Odata am disparut de acasa pentru trei zile. Iesisem sa beau cu prietenii. Dupa ce am ajuns acasa, le-am spus celor din familie ca am fost rapit de extraterestrii. M-au luat cu forta, dar mai mult nu pot sa va spun", a spus Maradona.

Maradona a vorbit si despre Leo Messi si a povestit un episod cu acesta de la ultimul Campionat Mondial.



"Eu sunt prieten cu Messi. L-am vazut plangand in vestiar dupa ce echipa nationala a pierdut cu 4-0 la Cupa Mondiala. In timp ce unii jucatori, care se voiau a fi lideri, cautau bilete de avion pentru a se intoarce acasa cat mai repede, Messi statea si plangea ca un copil de cinci ani, l-am vazut eu cu ochii mei", a mai spus Maradona.