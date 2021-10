Magia lui Haaland, demontată de Corriere dello Sport: ”Viralul este fals”!

După ce Borussia Dortmund a postat un video care a devenit viral, cu Erling Haaland care își etala virtuozitatea tehnică, cotidianul Corriere dello Sport a demontat imaginile.

Italienii scriu că este imposibil fizic ca trei mingi să stea așezate una peste alta și să nu se miște pe măsură ce sunt lovite pe rând.

Apoi, în video se vede cum ținta rămâne agățată în partea stângă după ce este lovită cu primul balon, după care devine atârnată inexplicabil în partea dreaptă la al doilea șut al lui Haaland. ”Viralul cu Halland este fake”, au dat sentința cei de la Corriere dello Sport.

