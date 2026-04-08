Mircea Lucescu a fost elogiat în presa italiană, iar publicația Corriere dello Sport nu a făcut excepție.

Italienii l-au considerat pe fostul antrenor român un om de-al casei. „Cum să îl considerăm pe Mircea Lucescu un străin? E unul dintre noi. Ne-a rămas alături, de multe ori, cedându-ne multe. De naționalitate oficială română, nu era genul de om care să rămână încleștat într-un pașaport,” începe Cristiano Gatti, Corriere dello Sport, un articol dedicat fostului selecționer al echipei naționale a României.

„Adio, Mircea, domn al domnilor,” continuă Corriere dello Sport, înainte de a-l descrie ca unul dintre cei mai „deschiși, liberi și inteligenți” antrenori din istorie.

Corriere amintește de perioada petrecută de Lucescu la Pisa, de faptul că a rămas mereu „lucid, reflexic, autoironic și isteț.” Calități care, din punct de vedere statistic, îl văd terminând cariera cu 37 de titluri majore, notează sursa menționată, adică drept „unul dintre cei mai titrați antrenori, după Sir Alex Ferguson, cu 49 și Pep Guardiola, cu 41.”

Dar Mircea Lucescu nu este amintit doar pentru performanțe, ci pentru stilul liber de a gândi și de a-i influența pe jucători.