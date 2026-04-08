„Domn al domnilor." Corriere dello Sport, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu: îl clasează după Ferguson și Guardiola

Marcu Czentye
Mircea Lucescu, pus de Corriere dello Sport între marii antrenori ai istoriei fotbalului.

Mircea Lucescu a fost elogiat în presa italiană, iar publicația Corriere dello Sport nu a făcut excepție.

Italienii l-au considerat pe fostul antrenor român un om de-al casei. „Cum să îl considerăm pe Mircea Lucescu un străin? E unul dintre noi. Ne-a rămas alături, de multe ori, cedându-ne multe. De naționalitate oficială română, nu era genul de om care să rămână încleștat într-un pașaport,” începe Cristiano Gatti, Corriere dello Sport, un articol dedicat fostului selecționer al echipei naționale a României.

„Adio, Mircea, domn al domnilor,” scrie Corriere dello Sport

„Adio, Mircea, domn al domnilor,” continuă Corriere dello Sport, înainte de a-l descrie ca unul dintre cei mai „deschiși, liberi și inteligenți” antrenori din istorie.

Corriere amintește de perioada petrecută de Lucescu la Pisa, de faptul că a rămas mereu „lucid, reflexic, autoironic și isteț.” Calități care, din punct de vedere statistic, îl văd terminând cariera cu 37 de titluri majore, notează sursa menționată, adică drept „unul dintre cei mai titrați antrenori, după Sir Alex Ferguson, cu 49 și Pep Guardiola, cu 41.”

Dar Mircea Lucescu nu este amintit doar pentru performanțe, ci pentru stilul liber de a gândi și de a-i influența pe jucători.

„Antrena jucători și creștea oameni.”

De multe ori s-a auzit cum și-a îndemnat fotbaliștii să se căsătorească devreme pentru a înțelege cât mai curând importanța responsabilității individuale.

„În afara terenului, cum mulți dintre jucătorii săi adoră să își amintească, concura cu ei la biliard, la jocuri de cărți, în jocuri video, dar le propunea și să meargă la teatru, să lectureze cărți și să se înscrie la facultăți. Antrena jucători și creștea oameni,” completează Corriere dello Sport, într-o frumoasă însumare a calităților arătate de Mircea Lucescu în cariera de antrenor de fotbal.

Tudor Chirilă, postare de poveste despre Mircea Lucescu! ”Noi, dinamoviștii, vom vorbi mereu de acel Dinamo”
Tulburător! A dezvăluit conversația purtată cu Mircea Lucescu cu doar o săptămână înaintea morții sale: ”Cum să știu că era ultima discuție cu el?”
Cutremurător: în 5 luni și 3 zile, România și-a pierdut doi dintre cei mai buni antrenori de fotbal din toate timpurile
Federația Moldovenească de Fotbal, cuvinte mari despre Mircea Lucescu! ”O moștenire umană și profesională de neprețuit”
Henrikh Mkhitaryan, mesaj cutremurător după moartea lui Mircea Lucescu: ”Inima mea plânge!”
Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău e alături de tine acum"

Amenințare directă: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni

Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi

Tulburător! A dezvăluit conversația purtată cu Mircea Lucescu cu doar o săptămână înaintea morții sale: ”Cum să știu că era ultima discuție cu el?”
Tudor Chirilă, postare de poveste despre Mircea Lucescu! ”Noi, dinamoviștii, vom vorbi mereu de acel Dinamo”
Henrikh Mkhitaryan, mesaj cutremurător după moartea lui Mircea Lucescu: ”Inima mea plânge!”
Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu
Cutremurător: în 5 luni și 3 zile, România și-a pierdut doi dintre cei mai buni antrenori de fotbal din toate timpurile
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului în Premier League!
Ce i-a spus Sir Alex Ferguson unui fotbalist de la Dinamo: ”Cu siguranță se referea la Cristiano Ronaldo”
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Selena Gomez a postat imagini intime din căsnicia cu Benny Blanco. Cum se distrează celebrul cuplu | GALERIE FOTO

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

