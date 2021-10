Haaland, de neoprit! Ultima provocare la care a fost supus a zguduit internetul 

Dorit de Chelsea și Real Madrid, Erling Haaland (21 ani) a decis să continue la Borussia Dortmund și în acest sezon. Până la campania de transferuri din vara viitoare, când Mino Raiola i-a stabilit o clauză în care poate semna cu orice club care le achită nemților 75 de milioane de euro, atacantul norvegian își demonstrază încă o dată abilitățile.

Provocat de conturile de social media ale Bundesligii să nimerească o țintă, cu trei mingi diferite, așezate una peste alta, Haaland a surprins din nou. Momentul de virtuozitate al atacantului i-a impresionat pe internauți, unii dintre ei întrebându-se dacă clipul este real.

