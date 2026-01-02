FC Barcelona a reluat pregătirile pentru primul mare test din 2026, derby-ul cu Espanyol, programat sâmbătă, pe stadionul Cornella-El Prat. Revenirea la antrenamente a adus însă și un semn de întrebare important pentru Hansi Flick.



Lamine Yamal, OUT de la antrenamente

Potrivit Mundo Deportivo, Lamine Yamal a fost marele absent de la primul antrenament al anului. Deși s-a prezentat la Ciutat Esportiva Joan Gamper alături de restul lotului, tânărul atacant a părăsit baza la scurt timp după sosire și nu a participat la ședința de pregătire.



Yamal ar fi acuzat o stare generală de disconfort, iar staff-ul medical a decis, din precauție, să nu îl forțeze. Jucătorul a plecat acasă, însă oficialii clubului susțin că nu există motive de îngrijorare.



În afara situației lui Yamal, Hansi Flick a primit vești bune din restul lotului. Pedri se pregătește la intensitate ridicată și are șanse să revină pe teren în derby, în timp ce Dani Olmo își crește treptat volumul de efort și va fi disponibil, chiar dacă sunt șanse mici să înceapă ca titular.



Și în defensivă sunt semnale pozitive. Ronald Araujo se antrenează normal cu grupul după ce a revenit la începutul săptămânii.

