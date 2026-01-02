Louis Munteanu e pe cale să încheie socotelile cu fotbalul european. Transferul la DC United, dacă s-ar realiza, l-ar duce pe internaționalul român la o echipă din Major League Soccer care nu spune nimic. Dovadă și faptul că a încheiat sezonul trecut pe ultimul loc al clasamentului.

Pe de altă parte, CFR Cluj s-a agătat de pista DC United, în disperare de cauză, pentru a scăpa de un fotbalist cu probleme tot mai mari și cu un randament tot mai scăzut. Mai ales că, pe măsura trecerii timpului, ofertele pentru Louis Munteanu s-au împuținat. În vară, patronul Neluțu Varga „visa“ să ia 18 milioane de euro (!), în schimbul atacantului cumpărat cu 2,3 milioane! Astăzi, omul de afaceri a bătut palma cu DC United pentru 7 milioane de dolari. Cu precizarea că, în timp, valoarea totală a tranzacției poate ajunge la 10 milioane de dolari, dacă vor fi îndeplinite niște condiții prevăzute în contract.

Celtic, interesată de Louis Munteanu pe ultima sută de metri!

Deși CFR Cluj și DC United au ajuns la un acord total, în privința trecerii lui Louis Munteanu la formația din MLS, deocamdată, transferul n-a fost înregistrat, în mod oficial. Pentru că jucătorul trebuie să efectueze, mai întâi, vizita medicală, în Elveția. Abia apoi se vor semna documentele de transfer online.

Dar cum știrea despre iminenta trecere a lui Louis Munteanu, la DC United, a apărut deja pe piața transferurilor, scoțienii de la Celtic s-ar fi sesizat! Potrivit The Scottish Sun, campioana țării l-a avut pe Louis Munteanu pe listă și în vară. Și ar fi continuat să-l monitorizeze în ultima jumătate de an.

„Celtic riscă să-l piardă pe Louis Munteanu. Atacantul de 23 de ani e foarte aproape de a completa un transfer-record pentru clubul DC United. În vară, Louis Munteanu a fost printre atacanții doriți de Celtic, după o campanie impresionantă în care a înscris 25 de goluri. Între timp, randamentul său a mai scăzut, dar Louis Munteanu rămâne un fotbalist top class. Rămâne de văzut dacă Celtic va relua negocierile cu CFR și dacă șefii clubului vor fi de acord cu pretențiile clujenilor. În acest moment, pare că DC United a câștigat bătălia pentru semnătura lui Louis Munteanu“, a notat sursa citată.

