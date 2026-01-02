Portarul român nu are loc la Atletico Madrid, iar ultimul împrumut, la Real Oviedo, nu a decurs așa cum și-ar fi dorit internaționalul român, așa că s-a decis să întrerupă împrumutul mai devreme și să își încerce norocul în altă parte.

Horațiu Moldovan, direct titular la Club Brugge

Și se pare că îi iese! Moldovan le-a atras atenția celor de la Club Brugge, iar belgienii negociază cu Atletico Madrid împrumutul portarului român. Mai mult decât atât, presa din Belgia a anunțat că Moldovan va fi direct titular la gruparea belgiană care joacă și în Champions League.

”Club Brugge vrea să îi ofere lui Moldovan o gură de aer proaspăt. Negrii-albaștri negociază un împrumut pentru portar și se pare că aceste discuții sunt într-un stadiu avansat.

Club Brugge îi are accidentați pe Simon Mignolet și Nordin Jackers. Portarul Dani van den Heuvel, care a fost ales pe postul de titular, a fost nevoit să intre în poartă, dar Brugge va schimba asta odată cu sosirea iminentă a lui Moldovan”, au scris cei de la voetbalkrant.com.

