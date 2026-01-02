GALERIE FOTO Emoții mari pentru Andrei Rațiu! Fundașul s-a accidentat în meciul cu Getafe

Emoții mari pentru Andrei Rațiu! Fundașul s-a accidentat în meciul cu Getafe
Emoții mari pentru Andrei Rațiu și pentru echipa națională, în vederea barajului din luna martie pentru Cupa Mondială.

Andrei Rațiu a ieșit accidentat pe finalul primei reprize cu Getafe, din etapa cu numărul 18 din La Liga.

Andrei Rațiu s-a accidentat

  • Ratiu 4
Chiar la ultima fază a primei reprize, fundașul lateral al lui Rayo Vallecano și al echipei naționale a fost călcat pe gleznă de către Adrian Liso, extrema celor de la Getafe și a rămas întins pe gazon, zvârcolindu-se de durere.

Arbitrul Miguel Angel Ortiz Arias a fluierat finalul primei reprize, iar jucătorul celor de la Getafe a scăpat nesancționat.

Rațiu a fost ajutat să se ridice de pe gazon și să se îndrepte către vestiare de către doi membri din staff-ul tehnic al lui Rayo Vallecano.

UPDATE

Se pare că pentru Rațiu a fost mai mult o sperietură. Chiar dacă a părăsit terenul șchiopătând, internaționalul român a continuat jocul și după pauză.

