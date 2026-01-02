CFR Cluj și Louis Munteanu sunt pe cale să finalizeze un „divorț“ fericit. Pentru că formația din Gruia are nevoie disperată de banii obținuți de pe urma transferului, în timp ce un atacant, al cărui randament a scăzut vizibil, are șansa de a-și relansa cariera.

Deși în România s-a tot scris despre plecarea lui Louis Munteanu, la DC United, transferul n-a fost anunțat, deocamdată, de formația din Major League Soccer. Iar Sport.ro a dezvăluit aici că pe fir a intrat și un club european, care l-a avut pe Munteanu pe listă încă din vară. Despre această variantă, apărută pe ultima sută de metri pentru Louis, tocmai a scris și The Mirror. Vorbim despre versiunea americană a publicației.

În cadrul unui material amplu dedicat transformării lotului de la DC United, americanii au avertizat că aducerea lui Louis Munteanu, în MLS, e o mutare riscantă.

„Louis Munteanu, în criză de formă, un pariu riscant!“

Sub semnătura jurnalistului Anthony Wood, The Mirror a notat că Louis Munteanu e vizat de DC United, pentru că ultima clasată din sezonul trecut a suferit enorm în atac.

„Fost la Fiorentina și actualmente la echipa din România, CFR Cluj, atacantul de 23 de ani e aproape de a finaliza transferul, la DC United. Suma inițială va fi de 7 milioane de dolari, cu potențialul de a crește, ulterior, la 10 milioane. Asta după perioada impresionantă pe care a avut-o Louis Munteanu, cu 25 de goluri în 42 de meciuri pentru fosta campioană a României. Acest transfer vine ca o lovitură pentru Celtic, care îl avea în vizor pe golgheterul Superligii din sezonul trecut“, a notat jurnalistul american.

Mai departe, autorul a subliniat criza de formă a lui Louis Munteanu din campania aflată în desfășurare: doar trei goluri și șase pase de gol, în 23 de apariții pentru CFR. De aici, și un avertisment pentru DC United.

„Aducerea lui Munteanu reprezintă, cumva, un pariu riscant pentru DC, în condițiile în care jucătorul n-a mai putut continua forma bună pe care a avut-o în sezonul trecut. În orice caz, dacă transferul se va realiza, așa cum e de așteptat, sezonul 2026 va începe pentru noua echipă a lui Munteanu pe 21 februarie“, a precizat The Mirror.

