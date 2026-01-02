OFICIAL Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”

Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo; Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încep mutările din perioada de iarnă.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiBranimir GrozdanovCSKA SofiaBulgaria
Din articol

Campioana en-titre Dinamo a anunțat transferul internaționalului bulgar Branimir Grozdanov, o extremă în vârstă de 31 de ani.

Branimir Grozdanov a semnat cu Dinamo

”VOLEI MASCULIN. Transfer pentru campioana României! 🤝

Branimir Grozdanov, internaționalul bulgar, s-a alăturat dinamoviștilor în această perioada de transferuri.

Branimir evoluează pe postul de extremă, are 31 de ani, 1,98m înălțime și vine la Dinamo după ce a evoluat în prima parte a sezonul la CSKA Sofia. De-a lungul carierei, el a jucat în mai multe campionate, precum: Franța, Turcia, Belgia, EAU, Koreea de Sud.

Branimir este o extremă cu experiență, de forță, iar noi suntem bucuroși că va îmbrăca tricoul alb-roșu în a doua parte a sezonului! ⬜️🟥

Bine ai venit, Branimir! Hai DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.

Dinamo, cinci victorii în ultimele cinci meciuri oficiale din decembrie

Campioana din Divizia A1 a câștigat ultimele cinci meciuri oficiale disputate luna trecută, în decembrie 2025.

După 3-0 cu Lokomotiv Avia Plovdiv în CEV Cup, au urmat, rând pe rând, 3-0 cu Craiova, 3-0 cu Știința București, 3-1 cu Unirea Dej și 3-0 cu CSM București în Divizia A1 de volei masculin.

VIDEO Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: &rdquo;Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei&rdquo;
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”
Olăroiu, mister deslușit: &bdquo;Asta urmează să facă&ldquo;
Olăroiu, mister deslușit: „Asta urmează să facă“
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Rom&acirc;nul poate juca &icirc;n Champions League
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Românul poate juca în Champions League
Drum liber pentru Louis Munteanu &icirc;n MLS! DC United s-a despărțit de vedeta din atac
Drum liber pentru Louis Munteanu în MLS! DC United s-a despărțit de vedeta din atac
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct &icirc;n Champions League. Negocierile sunt avansate

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate



Recomandarile redactiei
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: &rdquo;Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei&rdquo;
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Rom&acirc;nul poate juca &icirc;n Champions League
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Românul poate juca în Champions League
Prima plecare a anului de la Liverpool: &bdquo;Mult succes!&rdquo;
Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!”
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dioszegi r&acirc;de, c&acirc;ntă și dansează. Ce a promis după calificarea lui Sepsi
Dioszegi râde, cântă și dansează. Ce a promis după calificarea lui Sepsi
Fanii lui CSKA Sofia au afișat un banner pentru Steaua la meciul cu Sepsi OSK
Fanii lui CSKA Sofia au afișat un banner pentru Steaua la meciul cu Sepsi OSK
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!