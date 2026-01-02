Campioana en-titre Dinamo a anunțat transferul internaționalului bulgar Branimir Grozdanov, o extremă în vârstă de 31 de ani.

Branimir Grozdanov a semnat cu Dinamo



”VOLEI MASCULIN. Transfer pentru campioana României! 🤝

Branimir Grozdanov, internaționalul bulgar, s-a alăturat dinamoviștilor în această perioada de transferuri.

Branimir evoluează pe postul de extremă, are 31 de ani, 1,98m înălțime și vine la Dinamo după ce a evoluat în prima parte a sezonul la CSKA Sofia. De-a lungul carierei, el a jucat în mai multe campionate, precum: Franța, Turcia, Belgia, EAU, Koreea de Sud.

Branimir este o extremă cu experiență, de forță, iar noi suntem bucuroși că va îmbrăca tricoul alb-roșu în a doua parte a sezonului! ⬜️🟥

Bine ai venit, Branimir! Hai DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.

