Deși nu este o forță a campionatului, Rayo pornește cu prima șansă, mai ales prin prisma jocului de acasă și a parcursului european.



Formația madrilenă se află pe locul 15, cu 18 puncte după 17 etape, la doar trei lungimi de zona retrogradării. Are patru victorii, șase remize și șapte înfrângeri, cu un golaveraj modest, 13–20.



Rayo Vallecano - Getafe, LIVE TEXT de la 22:00



Rayo nu a mai câștigat în campionat din 26 octombrie, însă pe teren propriu este neînvinsă de șapte meciuri. În plus, echipa lui Andrei Rațiu vine după o victorie clară în Conference League, 3-0 cu Drita, rezultat care i-a asigurat calificarea directă în optimile competiției.



Getafe traversează o perioadă ceva mai bună, cu două victorii, două egaluri și o înfrângere în ultimele cinci etape.



Potrivit presei spaniole, Andrei Rațiu va fi titular în flancul drept al apărării lui Rayo, românul fiind unul dintre jucătorii constanți ai echipei în acest sezon.



Echipe probabile:

