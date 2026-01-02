La fel ca multe echipe din Superliga României, FCSB a ales și în acest an Antalya pentru a-și desfășura cantonamentul de iarnă.

Azerii râd de FCSB după ce roș-albaștrii au refuzat un amical cu Qarabag

Roș-albaștrii vor disputa un singur meci amical în această iarnă, cu Beșiktaș, chiar dacă, așa cum dezvăluia Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, roș-albaștrii au fost contactați și de Qarabag, însă campioana României a refuzat propunerea venită din Azerbaijan.

”Doar amicalul cu Beșiktaș îl avem. Qarabag ne-a întrebat azi dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul. Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Piteşti. Cu Beşiktaş se va juca pe Gloria Sports Arena. Vom împărţi stabilimentul. Nu e prima dată”, spunea Mihai Stoica la finalul anului trecut.

Vestea a ajuns abia acum la urechile azerilor, iar site-urile din Azerbaijan s-au umplut cu titluri precum ”FCSB a refuzat să joace împotriva lui Qarabag” sau ”De ce a refuzat FCSB un meci amical cu Qarabag?”.

De altfel, 1951qrbg, o pagină dedicată lui Qarabag, care are strânse legături cu clubul din Aghdam, a publicat știrea și a adăugat emoji-uri cu râsete: ”FCSB a refuzat să joace cu echipa noastră”, au scris azerii.

