"Clasa MONDIALA!" Faza MINUNATA prin care Ianis Hagi a DISTRUS o echipa intreaga! Ce a reusit in meciul fantastic facut de Rangers

Ianis n-a marcat, nici n-a dat vreo pasa decisiva, dar a reusit sa-i incante pe fanii lui Rangers cu actiunea de la golul de 3-1. Hagi Jr. a jucat milimetric o faza care i-a iesit perfect liderului din Scottish Premiership. Ianis a primit mingea de la Glen Kamara intre doi adversari, a judecat faza excelent si l-a lansat pe Morelos. Columbianul a depasit si el un fotbalist de la Antwerp si i-a pasat perfect lui Kent, care a inscris din apropiere.

Arhitectura fazei i-a apartinut insa lui Hagi, care prin miscarea sa rapida a destabilizat intregul bloc defensiv advers. Pe net, au curs mesajele de adminiratie la adresa romanului, despre care scotienii nu se feresc sa-l numeasca de 'clasa mondiala'.

Ce au scris fanii lui Rangers pe Twitter:



I must say Ianis Hagi makes a huge difference to our team middle to front. He finds those little pockets and mixes it up. His turn for Kent goal was first class. ????????

Ianis Hagi is next level good, and he's only going to get better. #hagi #rangersfootballclub @IanisHagi10

That is absolutely sensational from Rangers, sensational goal. Just beautiful the weight of pass from Glen Kamara into Ianis Hagi his vision was then magnificent and Morelos in the one v one is absolutely superb before he lifts his head and picks out Kent who fires into the net.