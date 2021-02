Ianis Hagi i-a uimit chiar pe colegii de la Rangers! "A creat foarte multe oportunitati de fiecare data!"

Rangers a castigat cu 5-2 contra lui Antwerp, in returul 16-imilor Europa League.

Ianis Hagi a fost din nou titular pentru scotieni in Europa League, iar evolutia sa i-a impresionat chiar si pe colegii din echipa. Chiar daca nu a resit sa marcheze in meciul de joi seara, prestatia lui a fost apreciata de colegul sau din atac, Ryan Kent, care a remarcat ca romanul a creat oportunitati de fiecare data.

"Am inceput jocul cu multa energie. Stiam ca puteam sa-i prindem pe contraatac, in special cu atacantii pe care ii avem. Ianis Hagi si Morelos au creat multe oportunitati, ca de fiecare data. Am fost de neoprit.

Am spus-o inca de la inceputul sezonului. Am intrat in aceasta competitie cu ambitii mari. Vrem sa avem un parcurs mai bun ca anul trecut. Nu suntem aici doar ca sa luam parte la competitie. Vrem sa ne batem pana la final. Sper sa fi invatat din greselile de anul trecut!", a declarat Ryan Kent pentru BT Sport, citat de Glasgow Times.

Dupa meci, Steven Gerrard l-a evidentiat pe atacantul Alfredo Morelos, care a a reusit un gol si doua pase decisive.

"Sunt foarte multumit, prestatia din anumite zone ale terenului a fost extraordinara. Primele trei goluri au fost de mare clasa, insa, ca un perfectionist ce sunt, trebuie sa fiu atent si la zonele in care am avut probleme in aceasta seara.

Probabil a fost cea mai buna prestatie a sezonului pentru Alfredo Morelos. Nu mi-ar fi placut sa-l marchez la acest meci, asta e clar, e foarte puternic", a declarat Gerrard, citat de BBC.

Rangers este lider autoritar in Scotia, cu 82 de puncte, dupa 30 de etape jucate.