EXCLUSIV | "Tot staff-ul Fiorentinei va fi rastignit daca se intampla asta!" Reactie DURA dupa ce presa a scris ca Ianis Hagi poate ajunge la Real Madrid sau Lazio

Vivi Rachita a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Presa din Scotia a facut ieri un anunt incredibil. Cei de la Ibrox Noise au scris luni ca oficialii lui Rangers ar fi interesati sa realizeze un transfer pe bani multi la finalul acestui sezon, urmand a vinde cel putin un jucator.

Pe lista fotbalistilor care ar putea pleca de la Rangers se afla, printre altii, Ryan Kent, James Tavernier si Alfredo Morelos. Scotienii l-au inclus si pe Ianis Hagi pe aceasta lista, stabilindu-i o cota de piata de aproape 30 de milioane de euro. De asemenea, ei au mentionat ca Real Madrid sau Lazio si-ar permite sa playeasca suma.

Fostul stelist, Vivi Rachita, a comentat ce au scris scoienii si glumit pe tema acestui subiect. In 2016, Ianis Hagi pleca pentru prima data din Romania si era cumparat de Fiorentina pentru 2 milioane de euro.

"Daca se va intampla asta, eu cred ca tot staff-ul Fiorentinei, plus director sportiv, plus presedinte, vor fi rastigniti in piata publica din Florenta, deoarece au avut un asemenea giuvaier in curte si l-au lasat sa plece pe 2 milioane de euro. Mi-as dori sa se intmple lucrul asta, desi pare improbabil".

Rachita a vorbit si despre posbilitatea ca Ianis sa joace pentru Romania in campania de calificare pentru campionatul Mondial din 2022.

"Ce cred eu nu conteaza. Ceea ce simte Mirel Radoi este important, si sunt convins ca Mirel si-a facut temele, sunt convins ca Mirel va lua cea mai buna decizie pentru a avea sanse de a ne califica la Campionatul Mondial. Sunt convins ca sa cum il cunosc pe Radoi, nu va favoriza pe nimeni. Vor juca fotbalistii care vor merita, care vor fi in forma", a spus Vivi Rachita pentru PRO X.