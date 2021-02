Ramane Ianis Hagi fara antrenor la Rangers? Gerrard poate reveni pe Anfield! "Liverpool inseamna totul pentru mine, ar fi un vis sa revin"

Echipa antrenata de Jurgen Klopp traverseaza o perioada nefasta din punct de vedere al rezultatelor, iar contestatarii ii cer demisia germanului.

Chiar daca este campioana en-titre a Angliei, Liverpool nu pare sa fie capabila sa tina pasul cu Manchester City pentru a cuceri al doilea titlu consecutiv. Jucatorii antrenati de Jurgen Klopp sunt la 19 puncte de City, iar visul unui nou trofeu de Premier League este aproape imposibil, fapt ce i-a facut pe mai multi fani ai echipei sa-i ceara demisia antrenorului neamt.

Suporterii au venit si cu o propunere de inlocuitor, nimeni altul decat Steven Gerrard, legenda lui Liverpool, actualmente antrenor la Glasgow Rangers. Englezul a vorbit despre aceasta posibilitate si nu exclude nimic pe viitor. "Primesc des aceasta intrebare, dar ce va fi va fi. Mi-ar placea sa fiu antrenorul lui Liverpool intr-o zi. Este un vis? Sigur ca da.

Este un club care inseamna totul pentru mine, dar in momentul de fata echipa are un manager (Jurgen Klopp), daca nu cel mai bun, atunci unul dintre cei mai buni din lume, care a reusit performante incredibile de cand a venit pe Anfield. Succesul pe care l-a avut Liverpool in ultimii ani i se datoreaza in mare masura, sper sa continue tot asa", a spus Gerrard, pentru liverpoolecho.co.uk.

Glasgow Rangers are un sezon exceptional si se afla pe primul loc al clasamentului, cu 82 de puncte, la 18 distanta de marea rivala Celtic, aflata pe locul secund. Ar fi primul titlu pentru echipa antrenata de Steven Gerrard dupa 10 ani, perioada in care echipa a fost retrograda in Liga a 4-a din cauza problemelor financiare.