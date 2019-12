Liverpool s-a plans de doua meciuri in 24 de ore. Un jucator de la Bayern Munchen a jucat doua meciuri in aceeasi zi, in tari diferite!

Mark Hughes a jucat pentru Tara Galilor si Bayern Munchen la distanta de doar doua ore, in doua tari diferite.

In 2019, Liverpool a folosit doua garnituri diferite la partida de pe 17 decembrie cu Aston Villa din sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei (0-5) si la cea cu Monterrey (2-1) de pe 18 decembrie din semifinalele Cupei Mondiale a cluburilor, care s-a desfasurat in Qatar. Insa, desi s-au plans de programul incarcat, „cormoranii” mai jucasera meciuri in zile consecutive in 1980, 1982, 1983 si 1986, chiar inainte de a avea la dispozitie un lot numeros si metode moderne de recuperare, iar Tottenham, Crystal Palace, Norwich si Nottingham Forest au avut programate si ele meciuri in Premier League pe 26 si 27 decembrie 1994.

Insa, recordul ii apartine lui Mark Hughes, care a jucat pe 11 noiembrie 1987, doua meciuri in aceeasi zi, la diferenta de doar doua ore, in doua tari diferite. Hughes, care evoluase la Manchester United intre 1983 si 1986, s-a transferat la FC Barcelona, dar nu a rezistat acolo decat un sezon, pentru ca juca prea putin. In 1987, atacantul a ales sa mearga imprumut la Bayern Munchen pentru a nu plati taxe de zeci de mii de lire sterline in Marea Britanie, daca se intorcea in tara inaintea datei de expirare a unor facilitati fiscale.

Pe 11 noiembrie 1987, fotbalistul a jucat intr-un meci decisiv din preliminariile Euro 1988, intr-o partida in care Tara Galilor a intalnit Cehoslovacia, pentru ca apoi sa primeasca ajutorul managerului Uli Hoeness, care i-a inchiriat un avion privat si i-a rezervat o masina la scara, pentru a ajunge la partida din Cupa Germaniei cu Borussia Monchengladbach. La echipa nationala, Tara Galilor a pierdut meciul din deplasare cu Cehoslovacia, 0-2, ambele echipe ratand calificarea pentru ca grupa a fost castigata de Danemarca. Dupa doar doua ore, in care a zburat cu avionul si a gonit pe sosele, spre uluiala spectatorilor si a jucatorilor si antrenorilor de la Monchengladbach, Hughes intra pe teren in repriza secunda, cand adversarii conduceau cu 1-0, si reusea sa ii ajute pe bavarezi sa castige cu 3-2, dupa prelungiri.

Ulterior, Hughes s-a intors la Manchester United (1988-1995), devenind unul dintre cei importanti jucatori din istoria „diavolilor rosii”, cu 473 de meciuri si 163 goluri in 10 sezoane, si a mai jucat la Chelsea (1995-1998), Southampton (1998-2000), Everton (2000) si Blackburn Rovers (2000-2002). Pentru Tara Galilor a evoluat pana in 1999, reusind 16 goluri in 72 de meciuri.