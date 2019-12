"Da sefule!" FABULOS | Cei de la Bayern Munchen au scris un mesaj in limba romana pe retelele de socializare! Fanii au reactionat imediat, iar un comentariu a strans sute de apriecieri

Bayern Munchen a scris un mesaj pe retelele de socializare in limba romana.

In fiecare an cei de la Bayern Munchen scriu diferite mesaje pe retelele de socializare in mai multe limbi. Traditia a continuat si anul acesta, iar clubul bavarez a scris un mesaj si in limba romana. Alaturi de poza starului echipei, Robert Lewandowski, a aparut mesajul "Multumesc" si intrebarea daca mesajul este scris corect. Unul dintre utilizatori a oferit un comentariu amuzant. "Da sefule", a fost reactia acestuia.