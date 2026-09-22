Lunin, Malinovskyi și Artem Dovbyk lipsesc din lotul lui Maldera

Ucraina urmează să joace în Grupa 2 din Liga B a Nations League 2026-2027 cu Ungaria (25 septembrie / 5 octombrie), Georgia (28 septembrie) și Irlanda de Nord (2 octombrie).

Ucraina are un nou selecționer, italianul Andrea Maldera (55 de ani), care a fost secund la AC Milan, Brighton & Hove Albion și Olympique Marseille, dar a făcut parte și din staff-ul lui Andrei Șevcenko, între 2016 și 2021, pe banca reprezentativei ucrainene.

Din lotul pentru această acțiune nu lipsesc vedete ca Trubin, Zabarnyi, Mykolenko, Yarmolenko, Shaparenko, Sudakov sau Yaremchuk, dar au fost lăsați în afara listei de convocați jucători cu nume, precum Andriy Lunin (Real Madrid), Heorhiy Bushchan (Dinamo Kiev), Yukhym Konoplya (Borussia Monchengladbach), Oleksandr Karavayev (Dinamo Kiev), Artem Bondarenko (Al Ahli Saudi), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) sau Artem Dovbyk (Bologna). Oleksandr Romanchuk, stoperul Universății Craiova, este pe lista de rezervă și poate printre un loc doar în cazul unei accidentări.

Lotul selecționat de Andrea Maldera pentru următoarele patru meciuri:

Portari - Anatoliy Trubin (Benfica Lisabona), Dmytro Riznyk (Șahtior Donețk), Heorhiy Yermakov (FC Kharkiv)

Fundași - Mykola Matviyenko (Șahtior Donețk), Illia Zabarnyi (PSG), Vitaliy Mykolenko (Everton), Bohdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr), Valeriy Bondar (Șahtior Donețk), Eduard Sarapiy (Polissya Zhytomyr), Taras Mykhavko (Dinamo Kiev), Oleksandr Drambayev (LNZ Cherkasy), Illya Krupskyi (FC Kharkiv)

Mijlocași - Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Viktor Tsyhankov (Ajax Amsterdam), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Zubkov (AEK Atena), Heorhiy Sudakov (Benfica Lisabona), Oleksandr Pikhalyonok (Dinamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Oleh Ocheretko (Șahtior Donețk), Yehor Nazaryna (Șahtior Donețk), Oleksandr Nazarenko (Polissya Zhytomyr), Vladyslav Veleten (Polissya Zhytomyr), Maksym Khlan (Gornik Zabrze), Ivan Varfolomeyev (Lincoln City)

Atacanți - Roman Yaremchuk (Olympiacos), Vladyslav Vanat (Girona), Danylo Sikan (Anderlecht), Matviy Ponomarenko (Dinamo Kiev), Ihor Krasnopir (Polissya Zhytomyr)

Foto - Ukrainian Association of Football (FB)