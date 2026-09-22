Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club în această perioadă. U Cluj a profitat de această situație și este foarte aproape de un transfer răsunător în perioada de mercato din iarnă.

Radu Constantea, președintele clubului, a confirmat faptul că între cele două părți există discuții avansate. În plus, Nicolae Stanciu își dorește să fie cât mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal, ținând cont că se apropie de finalul carierei.

Radu Constantea confirmă: ”Discuții avansate cu Nicolae Stanciu”

De asemenea, U Cluj negociază în această perioadă și cu Andrei Burcă (33 de ani), un alt jucător aflat de ani buni în circuitul echipei naționale. Fundașul s-a stabilit deja în Cluj, spune președintele ”studenților”.

”Sunt jucători pe care îi dorim, orice echipă din România, în opinia mea, îi doreşte. Avem discuţii avansate cu Stanciu, nu a semnat până în acest moment.

(n.r. de unde s-a ivit această posibilitate?) Există oportunitate pentru noi în cazul în care doreşte să se întoarce în România. Vrea aşa se stabilească lângă Alba Iulia, oraşul lui natal. E clar că va lua o decizie în perioadă următoare.

Burcă? Au fost anumite tatonări, şi el e aceeaşi situaţie. S-a stabilit deja la Cluj şi încercăm să profităm de aspectul ăsta. Prima dată trebuie să vedem dacă se materializeză şi după putem discuta de titlu, în continuare ne dorim intrarea în play-off, dar vedem”, a spus Radu Constantea, la Prima Sport.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.