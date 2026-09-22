Laurențiu Reghecampf a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru rezilierea contractului, a scris luni seară presa tunisiană. Acum, Gigi Becali trebuie să achite aproximativ 150.000 de euro celor de la Universitatea Craiova pentru a stinge litigiul dintre Reghecampf și formația olteană.

Reghecampf vrea să stea 5 ani la FCSB: "Poate să câștige 10 milioane"

Reghecampf, care ar urma să înceapă mandatul la FCSB miercuri sau joi, plănuiește să stabilească un record la FCSB și să devină cel mai longeviv antrenor din istoria clubului. Gigi Becali dezvăluie că tehnicianul vizează un contract pe 5 ani și nu se gândește la o plecare rapidă în Golf.

Patronul de la FCSB a oferit și detalii din contractul pe care Reghecampf se pregătește să îl semneze. În cel mai fericit caz, dacă va avea mandatul de 5 ani, tehnicianul ar putea ajunge chiar la 10 milioane de euro, susține Becali.

"Eu i-am zis că după poate pleca în Arabia Saudită să câștige 5 milioane pe an. El a zis: 'Nu plec, vin și vreau să stau 5 ani'. I-am zis: 'Dacă tu o să ai performanțe cum zici tu - și e posibil să le ai - poți să câștigi la mine 10 milioane în 5 ani. Că poți să iei două milioane pe an'.

Dacă intri în Liga Campionilor în primul an, are primă de un milion plus câteva sute de mii. Iei aproape 1,5 milioane. În al doilea an, îi măresc salariul și prima. Și după poate să ia două milioane pe an.

Nici n-a comentat, nici n-a zis nimic. A zis: 'Dă ce vrei tu, fă cum vrei contractul. Eu vreau să vin în țară și să stau în țara mea. Am doi copii, am nevastă și vreau să stau liniștit în țară că mi-ajunge'. A zis că vreau un singur lucru: un milion de euro pentru Champions League. Atât!", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Topul celor mai longevivi antrenori de la FCSB

Elias Charalambous (martie 2023 - martie 2026) - 1.075 de zile (170 de meciuri)

Laurențiu Reghecampf (mai 2012 - mai 2014) - 736 de zile (103 meciuri)

Nicolae Dică (iunie 2017 - decembrie 2018) - 562 de zile (80 de meciuri)

Cosmin Olăroiu (decembrie 2005 - iunie 2007) - 561 de zile (74 de meciuri)

VIDEO Gigi Becali, intervenție la VOYO Sport Live

