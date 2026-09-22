Cristiano Bergodi, în pericol să fie demis?! Anunțul Universității Cluj: „Ne setăm un nivel de așteptări”

U Cluj a fost surpriza frumoasă din fotbalul românesc în stagiunea precedentă. Ardelenii au încheiat pe poziția a doua în SuperLiga, iar în Cupa României au cedat la lovituri de departajare în finală.

Cristiano Bergodi, în pericol să fie demis?! Anunțul lui U Cluj

Ardelenii au făcut o figură frumoasă în cupele europene, însă atât Dinamo Kiev, cât și Brann au fost peste nivelul elevilor lui Cristiano Bergodi. Pe lângă eliminarea din competițiile continentale, U Cluj a debutat slab în campionat, însă ultimele două victorii au contribuit mult la urcarea pe locul 5 în SuperLigă.

În acest context, fanii s-au întrebat care este viitorul italianului pe banca tehnică. Radu Constantea a intervenit pentru a lămuri situația, iar oficialul ardelenilor a transmis un mesaj clar: Cristiano Bergodi va continua la echipă. Cu toate acestea, conducătorul a expus că și-ar fi dorit încă trei puncte în plus față de cele adunate până acum.

„Principalul obiectiv era intrarea în play-off. Momentan suntem pe loc de play-off. Poate că am fi fost și mai mulțumiți dacă am fi avut trei puncte în plus, dar per ansamblu cred că putem spune că suntem în parametri normali. (…) Pentru noi este important să setăm un nivel de așteptări realist. Chiar dacă am avut un sezon foarte bun precedentul. Și acum doi ani am terminat bine, am reușit să ne calificăm într-o competiție europeană. Clar că am avut două sezoane foarte bune.

În același timp, suntem conștienți că la ora actuală, din perspectiva bugetului, nu putem concura cu cele patru mari echipe. Mă refer la cele trei echipe din București (n.r. FCSB, Rapid, Dinamo) plus Universitatea Craiova. Și atunci e clar că nu putem seta niște așteptări nerealiste ca în fiecare an să reușim să depășim aceste echipe”, spune Constantea.

(n.r. S-a pus în vreun moment problema plecării lui Bergodi?) Nu, nu au fost discuții de acest gen”, a declarat Radu Constantea, potrivit Fanatik.