Schimbarea i-a luat prin surprindere pe fani la vremea respectivă, iar sigla pe care o folosește Dinamo în prezent a stârnit un val de reacții negative, motiv pentru care șefii clubului au format un grup de lucru alături de reprezentanții suporterilor pentru o nouă identitate.

Doar că acest proces va dura mai mult decât s-ar fi așteptat, spune președintele Andrei Nicolescu, astfel că Dinamo ar urma să folosească actuala siglă și în sezonul următor.

Reamintim că Dinamo a fost nevoită să-și schimbe sigla pentru a putea obține licența UEFA, pentru participarea în cupele europene.

Andrei Nicolescu: ”Se pare că va dura mai mult de un an”

„Păi, suntem destul de departe, în sensul în care agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit cum se va merge pe repede înainte pentru ca agenția să poată să propună identități.

Există și un cadru stabilit pentru a putea pune la dispoziția suporterului reprezentativ al lui Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo. Dar, în același timp, suntem acolo unde spuneam și acum 2-3 luni. Lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează.

N-o să se poată niciodată în 5 minute, cu ChatGPT și alte porcării. Este un proces care va dura. Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an. Trebuie să ne pregătim sufletește să fim împreună. Dacă nu reușim chestia asta, totul va fi complicat și greu și ni se va părea că narativul e pe zona negativă.

Să ne pregătim să fim alături de Dinamo, să avem dreptul să votăm și să ne exprimăm opinia într-un mod organizat, nu pur și simplu să aruncăm în online anumite idei ca și cum ar fi adevărul absolut”, a spus Andrei Nicolescu, la ”Puls Alb-Roșu”.