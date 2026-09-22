FOTO Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește”

Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește” Superliga
SPORT.RO
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Înainte de startul acestui sezon, Dinamo și-a schimbat sigla pe care a folosit-o mai bine de 20 de ani.

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Schimbarea i-a luat prin surprindere pe fani la vremea respectivă, iar sigla pe care o folosește Dinamo în prezent a stârnit un val de reacții negative, motiv pentru care șefii clubului au format un grup de lucru alături de reprezentanții suporterilor pentru o nouă identitate.

Doar că acest proces va dura mai mult decât s-ar fi așteptat, spune președintele Andrei Nicolescu, astfel că Dinamo ar urma să folosească actuala siglă și în sezonul următor.

Reamintim că Dinamo a fost nevoită să-și schimbe sigla pentru a putea obține licența UEFA, pentru participarea în cupele europene.

Andrei Nicolescu: ”Se pare că va dura mai mult de un an”

„Păi, suntem destul de departe, în sensul în care agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit cum se va merge pe repede înainte pentru ca agenția să poată să propună identități.

Există și un cadru stabilit pentru a putea pune la dispoziția suporterului reprezentativ al lui Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo. Dar, în același timp, suntem acolo unde spuneam și acum 2-3 luni. Lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează.

N-o să se poată niciodată în 5 minute, cu ChatGPT și alte porcării. Este un proces care va dura. Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an. Trebuie să ne pregătim sufletește să fim împreună. Dacă nu reușim chestia asta, totul va fi complicat și greu și ni se va părea că narativul e pe zona negativă.

Să ne pregătim să fim alături de Dinamo, să avem dreptul să votăm și să ne exprimăm opinia într-un mod organizat, nu pur și simplu să aruncăm în online anumite idei ca și cum ar fi adevărul absolut”, a spus Andrei Nicolescu, la ”Puls Alb-Roșu”.

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”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu vechiul logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Cristi Borcea: "Nicio apărare din România nu le va face față lui Karamoko, Pușcaș și Cîrjan"

Borcea crede că Dinamo va fi imbatabilă în momentul în care și George Pușcaș va fi apt. Atacantul a ajuns în februarie la echipă, însă a jucat foarte puțin, iar acum este în proces de recuperare după o intervenție chirurgicală.

"Îmi plac Cîrjan, Karamoko și îl vreau pe Pușcaș. Să se facă bine! Am mare încredere în Pușcaș. Când vor juca Karamoko, Pușcaș și Cîrjan în spatele lor, nicio apărarea din fața României nu le va putea face față. Pușcaș a fost pariul meu de la început, dar să joace!", a spus Borcea.

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