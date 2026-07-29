Dovbyk merge la Bologna, Castro a fost transferat de Roma

Deși era dat ca și transferat la Genoa, clubul patronat de afaceristul român Dan Șucu, atacantul Artem Dovbyk a ales oferta făcută de Bologna FC. Acesta ajunsese la Roma în schimbul a 41 de milioane de euro, iar pentru "Giallorossi" a strâns 63 de prezențe și 20 de goluri, dar doar trei dintre reușite au fost înregistrate în stagiunea trecută, în care vârful a fost accidentat grav la tendonul coapsei stângi și a suferit o operație la o clinică din Finlanda.

Ucraineanul va juca un sezon sub formă de împrumut la echipa de pe Stadio Renato Dall'Ara, în timp ce atacantul argentinian Santiago Castro pleacă de la Bologna și va fi achiziționat definitiv de Roma, pentru 35 de milioane de euro plus 10% dintr-un transfer ulterior. În această vară, formația din Emilia-Romagna i-a mai transferat pe Tommaso Pobega (AC Milan / 7 mil. euro), Rahim Alhassane (Oviedo / 3.5 mil. euro) și Luigi Caccavo (Lumezzane / 300.000 euro).

A jucat un sezon în campionatul Moldovei

Artem Dovbyk (29 de ani / 190 cm) este născut la Cherkasy, în centrul Ucrainei, și a fost junior la Cherkaskyi Dnipro. La nivel de seniori a evoluat pentru Cherkaskyi Dnipro (2014-2015), FC Dnipro (2015-2016, 2017-2018), Zaria Bălți (2016-2017 / împrumutat), FC Midtjylland (2018-2019), Sonderjyske FB (2019-2020 / împrumutat), SC Dnipro-1 (2020-2023), Girona (2023-2024) și AS Roma (2024-2026).

A strâns 41 de selecții și 11 goluri pentru naționala Ucrainei, iar în palmaresul său se găsesc Cupa Moldovei (2016), Danish Superliga (2017-2018), Danish Cup (2018-2019, 2019-2020), titlurile de golgheter în Ucraina (2021-2022, 2022-2023) și Spania (2023-2024) și includerea în La Liga Team of the Season (2023-2024). Joacă ca atacant central și este cotat la 15 milioane de euro.

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