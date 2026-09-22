„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea

Datoriile catalanilor ar putea depăși 2,6 miliarde de euro, pe fondul costurilor pentru renovarea stadionului Camp Nou. Proiectul „Espai Barca” a ajuns la un buget de aproximativ 1,8 miliarde de euro, de trei ori mai mult decât suma aprobată inițial, în 2014. Lucrările la Camp Nou au început în mai 2023, iar întârzierile au afectat serios veniturile clubului.

Barcelona a primit acum aprobarea membrilor pentru încă 510 milioane de euro în împrumuturi. Din această sumă, 300 de milioane de euro vor merge către lucrările de la Camp Nou, iar alte 210 milioane de euro vor acoperi nevoile operaționale ale clubului, informează The Athletic.

Costurile totale depășesc 2,6 MILIARDE de euro!

Întârzierile proiectului au generat deja costuri suplimentare. Barcelona estimează cheltuieli de 17 milioane de euro pentru perioada în care lucrările au afectat activitatea clubului și alte 24 de milioane de euro pentru investiții legate de această situație. În plus, formația catalană a pierdut venituri pe care le-ar fi obținut cu un Camp Nou complet funcțional.