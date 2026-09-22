„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea

„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea La Liga
SPORT.RO
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Problemele financiare pentru FC Barcelona continuă.

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Datoriile catalanilor ar putea depăși 2,6 miliarde de euro, pe fondul costurilor pentru renovarea stadionului Camp Nou. Proiectul „Espai Barca” a ajuns la un buget de aproximativ 1,8 miliarde de euro, de trei ori mai mult decât suma aprobată inițial, în 2014. Lucrările la Camp Nou au început în mai 2023, iar întârzierile au afectat serios veniturile clubului.

Barcelona a primit acum aprobarea membrilor pentru încă 510 milioane de euro în împrumuturi. Din această sumă, 300 de milioane de euro vor merge către lucrările de la Camp Nou, iar alte 210 milioane de euro vor acoperi nevoile operaționale ale clubului, informează The Athletic.

Costurile totale depășesc 2,6 MILIARDE de euro!

Întârzierile proiectului au generat deja costuri suplimentare. Barcelona estimează cheltuieli de 17 milioane de euro pentru perioada în care lucrările au afectat activitatea clubului și alte 24 de milioane de euro pentru investiții legate de această situație. În plus, formația catalană a pierdut venituri pe care le-ar fi obținut cu un Camp Nou complet funcțional.

  • Camp Nou
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Camp Nou, la finalul lunii septembrie / Foto: IMAGO
Așa arată acum șantierul de pe Camp Nou / Foto IMAGO
Așa arată acum șantierul de pe Camp Nou / Foto IMAGO
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Potrivit sursei citate mai sus, datoria totală a Barcelonei poate depăși 2,6 miliarde de euro, în funcție de calendarul rambursărilor. Clubul a plătit deja 91 de milioane de euro doar sub formă de dobânzi în sezonul 2025-2026.

Noua datorie include și o tranșă de 105 milioane de euro, cu o dobândă fixă de 5,14%. În același timp, proiectul noului „Palau Blaugrana”, estimat la 420 de milioane de euro, nu are încă finanțarea completă.

  • Camp Nou ar urma să ajungă la capacitatea maximă de 105.000 de locuri în sezonul 2028-2029. TOATE DETALIILE AICI
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