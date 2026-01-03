România a stabilit lotul naționalei de polo pentru Campionatul European de la Belgrad

Tricolorii vor pleca în Serbia pe 8 ianuarie şi vor evolua în Grupa D, alături de Slovacia, Turcia şi Italia.

Primul meci se va disputa pe 11 ianuarie (16:15), contra Slovaciei, apoi pe 13 ianuarie (21:30) va avea loc meciul cu Turcia, ultima partidă din grupă fiind programată pe 15 ianuarie (16:15), împotriva Italiei.

Lotul României îi cuprinde pe Marius Ţic, Mihai Drăguşin - portari, David Belenyesi, Matei Luţescu, Tudor Fulea, Andrei Neamţu, Andrei Prioteasa, Andrei Ţepeluş, Nicolae Oanţă, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, David Bota, Darian Luncan.

Stafful tehnic este compus din Bogdan Rath - antrenor principal, Alexandru Deacu - antrenor secund, Marian Pătraşcu - kinetoterapeut şi Valentin Olteanu - analist video.

Agerpres

