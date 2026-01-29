Portarul ucrainean Anatoliy Trubin a înscris în minutul 90+8 al meciului cu Real Madrid golul calificării echipei sale, Benfica Lisabona, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League. Victorioasă cu 4-2 asupra ”galacticilor”, Benfica a prins in extremis, la golaveraj, ultima poziție (24) care asigura continuarea parcursului european.



Manuel Balbuena, Ognjen Petrovic, Carlos Fenoy, Toni Prats și, acum, Anatoliy Trubin

Statisticienii de la International Federation of Football History and Statistics informează că Trubin este al treilea goalkeeper din istorie care înscrie un gol în poarta lui Real Madrid într-un meci oficial. Conform sursei de mai sus, primul care a reușit performanța a fost Carlos Fenoy de la Celta Vigo, într-un meci din Primera Division din 7 noiembrie 1976, câștigat cu 2-0 de ”Os Celestes”. Atunci, portarul argentinian (77 de ani astăzi) a executat un penalty, ratat inițial și ”convertit” imediat într-un gol considerat din acțiune. Al doilea, mai aproape de noi, a fost Toni Prats (54 de ani astăzi), o legendă la Betis Sevilla, unde a apărat aproximativ un deceniu (1996-2005). Ibericul i-a dat gol din lovitură liberă pe 25 ianuarie 2000 lui Real Madrid (care a câștigat cu 2-1 meciul de pe Santiago Bernabeu) - în același sezon 1999-2000 a marcat la fel și împotriva lui Atletico Madrid!



Însă înaintea lor au mai existat două cazuri de portari care au reușit să înscrie în meciuri oficiale cu Real Madrid. Spaniolul Manuel Balbuena (1879-1954) a făcut-o chiar din acțiune, după o serie de driblinguri, pentru Recreativo de Huelva pe 29 martie 1907 în Cupa Spaniei, într-un meci încheiat 4-2 pentru madrileni (info: elaguanis.com). Iar sârbul Ognjen Petrovic (1948-2000) a înscris pentru Steaua Roșie Belgrad pe 19 martie 1975 într-un meci din sferturile de finală ale Cupei Cupelor. Fostul internațional iugoslav a marcat atunci chiar de două ori, de fiecare dată de la 11 metri - mai întâi din penalty în timpul jocului, apoi la loviturile de departajare, unde a și apărat una dintre execuțiile madrilenilor (info: crvenazvezdainfo.com)! A fost atunci 2-0 în retur pentru Steaua Roșie după 0-2 în tur, 6-5 la loviturile de departajare pentru sârbi.

