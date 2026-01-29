VIDEO Anatoliy Trubin, al cincilea portar din istorie care-i dă gol lui Real Madrid! Primul marcase din acțiune, ultimul din lovitură liberă

Anatoliy Trubin, al cincilea portar din istorie care-i dă gol lui Real Madrid! Primul marcase din acțiune, ultimul din lovitură liberă La Liga
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ucraineanul a dat lovitura pentru Benfica Lisabona la ultima fază a meciului din Champions League.

TAGS:
Anatoliy TrubinToni PratsCarlos FenoyOgnjen PetrovicManuel BalbuenaReal Madrid
Din articol

Portarul ucrainean Anatoliy Trubin a înscris în minutul 90+8 al meciului cu Real Madrid golul calificării echipei sale, Benfica Lisabona, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League.

Victorioasă cu 4-2 asupra ”galacticilor”, Benfica a prins in extremis, la golaveraj, ultima poziție (24) care asigura continuarea parcursului european.

Manuel Balbuena, Ognjen Petrovic, Carlos Fenoy, Toni Prats și, acum, Anatoliy Trubin

Statisticienii de la International Federation of Football History and Statistics informează că Trubin este al treilea goalkeeper din istorie care înscrie un gol în poarta lui Real Madrid într-un meci oficial.

Conform sursei de mai sus, primul care a reușit performanța a fost Carlos Fenoy de la Celta Vigo, într-un meci din Primera Division din 7 noiembrie 1976, câștigat cu 2-0 de ”Os Celestes”.

Atunci, portarul argentinian (77 de ani astăzi) a executat un penalty, ratat inițial și ”convertit” imediat într-un gol considerat din acțiune.

Al doilea, mai aproape de noi, a fost Toni Prats (54 de ani astăzi), o legendă la Betis Sevilla, unde a apărat aproximativ un deceniu (1996-2005).

Ibericul i-a dat gol din lovitură liberă pe 25 ianuarie 2000 lui Real Madrid (care a câștigat cu 2-1 meciul de pe Santiago Bernabeu) - în același sezon 1999-2000 a marcat la fel și împotriva lui Atletico Madrid!

Însă înaintea lor au mai existat două cazuri de portari care au reușit să înscrie în meciuri oficiale cu Real Madrid. 

Spaniolul Manuel Balbuena (1879-1954) a făcut-o chiar din acțiune, după o serie de driblinguri, pentru Recreativo de Huelva pe 29 martie 1907 în Cupa Spaniei, într-un meci încheiat 4-2 pentru madrileni (info: elaguanis.com). 

Iar sârbul Ognjen Petrovic (1948-2000) a înscris pentru Steaua Roșie Belgrad pe 19 martie 1975 într-un meci din sferturile de finală ale Cupei Cupelor. 

Fostul internațional iugoslav a marcat atunci chiar de două ori, de fiecare dată de la 11 metri - mai întâi din penalty în timpul jocului, apoi la loviturile de departajare, unde a și apărat una dintre execuțiile madrilenilor (info: crvenazvezdainfo.com)!

A fost atunci 2-0 în retur pentru Steaua Roșie după 0-2 în tur, 6-5 la loviturile de departajare pentru sârbi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ARTICOLE PE SUBIECT
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
ULTIMELE STIRI
Zuffa Boxing se vede în exclusivitate pe VOYO din 1 februarie!
Zuffa Boxing se vede în exclusivitate pe VOYO din 1 februarie!
Parteneriat letal format de Chivu la Inter: ”Arma principală / Au străpuns apărarea adversă ca untul”
Parteneriat letal format de Chivu la Inter: ”Arma principală / Au străpuns apărarea adversă ca untul”
Ana Bărbosu, în fața unui scenariu teribil: „Dacă americanii vor reuși acest lucru, medalia e pierdută!“
Ana Bărbosu, în fața unui scenariu teribil: „Dacă americanii vor reuși acest lucru, medalia e pierdută!“
Mai are șanse Ana Bărbosu la bronzul de la JO 2024? Avocatul gimnastei intervine și răspunde tranșant
Mai are șanse Ana Bărbosu la bronzul de la JO 2024? Avocatul gimnastei intervine și răspunde tranșant
Fenerbahce - Anadolu Efes, în direct pe VOYO de la 19:45! Turcii trag tare să urce pe primul loc
Fenerbahce - Anadolu Efes, în direct pe VOYO de la 19:45! Turcii trag tare să urce pe primul loc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern

Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern



Recomandarile redactiei
Mai are șanse Ana Bărbosu la bronzul de la JO 2024? Avocatul gimnastei intervine și răspunde tranșant
Mai are șanse Ana Bărbosu la bronzul de la JO 2024? Avocatul gimnastei intervine și răspunde tranșant
Parteneriat letal format de Chivu la Inter: ”Arma principală / Au străpuns apărarea adversă ca untul”
Parteneriat letal format de Chivu la Inter: ”Arma principală / Au străpuns apărarea adversă ca untul”
Ana Bărbosu, în fața unui scenariu teribil: „Dacă americanii vor reuși acest lucru, medalia e pierdută!“
Ana Bărbosu, în fața unui scenariu teribil: „Dacă americanii vor reuși acest lucru, medalia e pierdută!“
CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali
CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali
Zuffa Boxing se vede în exclusivitate pe VOYO din 1 februarie!
Zuffa Boxing se vede în exclusivitate pe VOYO din 1 februarie!
Alte subiecte de interes
Anatoliy Trubin, al cincilea portar care înscrie în Champions League! Ucraineanul a fost eroul serii
Anatoliy Trubin, al cincilea portar care înscrie în Champions League! Ucraineanul a fost eroul serii
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

stirileprotv Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

„Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

stirileprotv „Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!