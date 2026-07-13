După un sezon dezamăgitor, ”The Special One” vrea să aducă formația de pe ”Santiago Bernabeu” înapoi în topul echipelor din Europa.

Jose Mourinho a ales căpitanii lui Real Madrid

Madrilenii au realizat câteva transferuri de clasă: Bernardo Silva de la Manchester City, Ibrahima Konate de la Liverpool, Marc Cucurella de la Chelsea și Denzel Dumfries de la Inter Milano.

Acum, Mourinho a stabilit și care vor fi căpitanii lui Real Madrid în următorul sezon. Dani Carvajal era primul căpitan al echipei, însă fundașul lateral a părăsit-o pe Real Madrid la finalul stagiunii.

Federico Valverde va fi acum primul căpitan al lui Real Madrid, iar Vinicius Junior va purta banderola în absența uruguayanului. Următorul pe listă în ierarhia căpitanilor este Thibaut Courtois, portarul madrilenilor, iar lista se încheie cu Rodrygo.

Totuși, având în vedere că Rodrygo este accidentat, rolul celui de-al patrulea căpitan îi revine, în mod surprinzător, ucraineanului Andriy Lunin.