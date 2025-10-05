Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi a urcat pe podiumul Conferinţei Est din MLS.

Messi a oferit pasele decisive pentru golurile lui Allende (32 şi 60) şi Alba (45+3).

Alba a mai înscris în minutul 63, în timp ce pentru New England Revolution a punctat Turgeman (59).

