Lionel Messi, un altfel de hat-trick! Ultima ispravă a argentinianului în MLS
Inter Miami s-a distrat cu New England Revolution, scor 4-1.

Datorită celor trei pase decisive ale lui Lionel Messi şi dublelor lui Jordi Alba şi Tadeo Allende, Inter Miami s-a impus în faţa echipei New England Revolution (4-1) şi a urcat pe podiumul Conferinţei Est din MLS.

Messi a oferit pasele decisive pentru golurile lui Allende (32 şi 60) şi Alba (45+3).

Alba a mai înscris în minutul 63, în timp ce pentru New England Revolution a punctat Turgeman (59). 

Victoria vine după două meciuri fără victorie în MLS, iar Messi şi colegii săi ocupă locul al treilea în Conferinţa Est, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

La finalul întâlnirii, i s-a adus un omagiu lui Sergio Busquets, care şi-a dezvăluit intenţia de a se bucura de o perioadă sabatică după ce se va retrage la sfârşitul sezonului MLS, înainte de a-şi continua cariera de antrenor, scrie news.ro.

Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
"Regele" nu abdică! La 38 de ani, Djokovic l-a depășit pe Federer și a stabilit un nou record
25 de ani fără Cătălin Hîldan, ”Unicul Căpitan”!
Ce autogol în Premier League! Newcastle - Nottingham Forest, Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace și Wolves - Brighton, ACUM pe VOYO!
CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Gazdele s-au impus cu emoții și au trecut peste FCSB în clasament
Zi de foc în Ligue 1. Dueluri tari pentru PSG, Monaco și Lyon. Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO!
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”

FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"



Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Ianis Hagi, dezvăluire în premieră despre Gică Hagi după capodopera din Turcia: "Profesorul e mai fericit ca elevul"
Nota primită de Răzvan Sava după un nou meci ca integralist în Serie A!
CFR Cluj - Hermannstadt 2-1. Gazdele s-au impus cu emoții și au trecut peste FCSB în clasament
Ce autogol în Premier League! Newcastle - Nottingham Forest, Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace și Wolves - Brighton, ACUM pe VOYO!
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Situația dificilă cu care se confruntă FC Barcelona: ”E imposibil să-l înlocuim”
„Unul dintre cei mai mari din istorie!” Harry Kane, dezvăluire neașteptată! Fotbalistul pe care 'iubește' să îl urmărească 
Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

