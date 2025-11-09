VIDEO Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!

Lionel Messi, &icirc;ncă o dublă și &icirc;ncă un sezon de excepție &icirc;n MLS! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Argentinianul a condus-o pe Inter Miami spre victorie și calificarea în semifinale.

TAGS:
Lionel MessiTadeo AllendeInter MiamiMLSLuis Suarez

Lionel Messi a strălucit din nou în MLS la Inter Miami, în noaptea de sâmbătă spre duminică. 

Autor al unei duble împotriva echipei Nashville în meciul 3 (4-0), campionul mondial argentinian şi-a dus coechipierii din Florida în semifinalele Conferinţei de Est.

Messi a deschis scorul în minutul 10, înainte de a reuşi dubla în minutul 39. În repriza a doua, el a devenit pasator decisiv pentru compatriotul său Tadeo Allende, care a marcat şi el o dublă (73', 76').

Messi a terminat seria de trei meciuri cu cinci goluri şi trei pase decisive, ceea ce înseamnă că a fost implicat în toate cele opt goluri ale echipei Miami, clasată pe locul trei.

El a marcat de 15 ori împotriva echipei Nashville, clasată pe locul şase, în toate competiţiile, de departe cel mai mult dintre toţi adversarii din MLS.

În schimb, Messi nu a marcat niciodată împotriva echipei clasate pe locul 2, FC Cincinnati, care va găzdui Inter Miami într-o semifinală a Conferinţei de Est într-un singur meci, peste două săptămâni.

Tadeo Allende a marcat de două ori după pauză şi a dat o pasă decisivă, iar Miami a câştigat în ciuda absenţei atacantului Luis Suarez, care a fost suspendat, informează news.ro.

Nashville a fost eliminată în prima rundă la a treia participare consecutivă în playoff.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Legendarul Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu: &bdquo;Dacă ești la Inter, trebuie să faci asta&rdquo;
Legendarul Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu: „Dacă ești la Inter, trebuie să faci asta”
Capitolul la care FCSB este ultima &icirc;n Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt &icirc;n top
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Olympique Lyon &ndash; PSG, derby-ul serii &icirc;n Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45
Olympique Lyon – PSG, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, &icirc;n direct pe VOYO!
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO!
Zi plină de meciuri &icirc;n Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: &bdquo;Plec cu inima grea&rdquo;

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea”

Fost milionar &icirc;n euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA

Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA



Recomandarile redactiei
Capitolul la care FCSB este ultima &icirc;n Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt &icirc;n top
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Legendarul Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu: &bdquo;Dacă ești la Inter, trebuie să faci asta&rdquo;
Legendarul Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu: „Dacă ești la Inter, trebuie să faci asta”
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu &icirc;nainte de Rayo &ndash; Real Madrid! Au amintit de episodul &rdquo; Vini nu mă prinde&rdquo;
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul ” Vini nu mă prinde”
Un fotbalist rom&acirc;n, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!
Un fotbalist român, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB &icirc;n iarnă: &rdquo;El știe asta!&rdquo;
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!”
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lionel Messi, un altfel de hat-trick! Ultima ispravă a argentinianului &icirc;n MLS
Lionel Messi, un altfel de hat-trick! Ultima ispravă a argentinianului în MLS
Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
Merge treaba și fără Messi! Un alt campion mondial a ieșit la rampă la Inter Miami
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!