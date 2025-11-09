Messi a deschis scorul în minutul 10, înainte de a reuşi dubla în minutul 39. În repriza a doua, el a devenit pasator decisiv pentru compatriotul său Tadeo Allende , care a marcat şi el o dublă (73', 76').

Autor al unei duble împotriva echipei Nashville în meciul 3 (4-0), campionul mondial argentinian şi-a dus coechipierii din Florida în semifinalele Conferinţei de Est.

Lionel Messi a strălucit din nou în MLS la Inter Miami, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Messi a terminat seria de trei meciuri cu cinci goluri şi trei pase decisive, ceea ce înseamnă că a fost implicat în toate cele opt goluri ale echipei Miami, clasată pe locul trei.

El a marcat de 15 ori împotriva echipei Nashville, clasată pe locul şase, în toate competiţiile, de departe cel mai mult dintre toţi adversarii din MLS.

În schimb, Messi nu a marcat niciodată împotriva echipei clasate pe locul 2, FC Cincinnati, care va găzdui Inter Miami într-o semifinală a Conferinţei de Est într-un singur meci, peste două săptămâni.

Tadeo Allende a marcat de două ori după pauză şi a dat o pasă decisivă, iar Miami a câştigat în ciuda absenţei atacantului Luis Suarez, care a fost suspendat, informează news.ro.

Nashville a fost eliminată în prima rundă la a treia participare consecutivă în playoff.

