Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a lăsat deschisă posibilitatea ca Lionel Messi să se alăture staffului său tehnic după retragere.

Lionel Messi, așteptat cu brațele deschise de Scaloni

Aripa dreapta ce acoperă și postul de atacant central și-a încheiat cariera internațională în luna octombrie, însă Scaloni l-ar primi cu brațele deschise într-un rol de antrenor, informează publicația TNT Sports, preluată de Transfer News Live.

Messi se află sub contract cu Inter Miami până în 2028, iar intenția sa de a pregăti Argentina rămâne, deocamdată, necunoscută.

Realizări istorice pentru Messi alături de „pume”

Lionel Messi a evoluat pentru Argentina între anii 2005 și 2026, perioadă în care a strâns 208 de selecții, 126 de goluri și 69 de pase decisive.

Messi a câștigat în tricoul „albiceleste” Cupa Mondială în 2022, Copa America în 2021 și 2024, Finalissima în 2022 și aurul olimpic în 2008.