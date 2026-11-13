Major League Soccer a anunţat joi finaliştii pentru opt premii individuale de la finalul sezonului, printre care se numără cinci finalişti pentru Premiul Landon Donovan pentru cel mai valoros jucător (MVP). Printre finalişti se află favoritul Lionel Messi, dar şi tânărul de 17 ani Cavan Sullivan, relatează Reuters.

Americanii, la picioarele lui Lionel Messi! Starul lui Inter Miami poate cuceri un nou trofeu

Prestaţia strălucită a lui Messi pentru Inter Miami i-a adus trofeul de MVP al ligii în fiecare dintre ultimele două sezoane, în timp ce Sullivan s-a remarcat în timpul unui sezon de excepţie pentru Philadelphia Union.

Messi a marcat 26 de goluri în sezonul regulat, cel mai bun total din ligă, şi a oferit 17 pase decisive, ocupând locul al doilea la această categorie. Ceilalţi trei jucători care concurează pentru titlul de MVP sunt Evander de la FC Cincinnati, Guilherme de la Houston Dynamo şi Hany Mukhtar de la Nashville SC.

Printre candidaţii la titlul de Antrenorul Anului "Sigi Schmid" se numără B.J. Callaghan de la Nashville, echipă care a câştigat Supporters' Shield cu un bilanţ de 23 de victorii, 3 înfrângeri şi 8 remize, totalizând 77 de puncte. Yoann Damet de la St. Louis City şi Jesper Sorensen de la Vancouver Whitecaps sunt, de asemenea, în cursa pentru acest premiu.

Categoria "Fundaşul anului" este dominată de jucătorii de la Nashville, colegii de echipă Andy Najar, Jeisson Palacios şi Maxwell Woledzi fiind toţi în cursa pentru acest titlu.

Brian Schwake, de la Nashville, este nominalizat la premiul "Portarul anului", alături de Roman Burki, de la St. Louis City, şi Matt Turner, de la New England Revolution.

Pentru titlul de "Jucătorul Anului la Revenire" se află în competiţie Ryan Gauld de la Whitecaps, Nick Hagglund de la Cincinnati şi Eduard Lowen de la San Jose Earthquakes.

Candidaţii la titlul de "Debutantul anului" sunt Guilherme, Antoine Griezmann de la Orlando City şi Andre Luiz de la Sporting Kansas City. Sullivan este finalist la categoria "Tânărul jucător al anului" după ce a marcat nouă goluri şi a oferit 14 pase decisive în 29 de meciuri (21 ca titular) pentru Union, în timp ce Julian Hall şi Adri Mehmeti de la New York Red Bulls sunt, de asemenea, finalişti.

Printre candidaţii la titlul de "Personalitatea umanitară a anului" se numără Paul Arriola (Seattle Sounders), Andrew Farrell (Revolution), Telasco Segovia (Inter Miami), Mason Stajduhar (Real Salt Lake) şi Brad Stuver (Austin FC).

Câştigătorii celor opt categorii vor fi anunţaţi pe parcursul viitoarelor meciuri din playoff. De asemenea, echipa ideală a MLS va fi dezvăluită la o dată ulterioară, iar votul pentru "Golul anului" şi "Parada anului" se desfăşoară online pe mlssoccer.com până luni.

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