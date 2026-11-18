Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Florin Gardoș și Mihai Mironică sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE

Andrei Grecu îi care ca invitați pe Florin Gardoș și Mihai Mironică, iar printre subiectele abordate vor fi duelurile României din UEFA Nations League, cât și etapa a 16-a din SuperLiga. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.