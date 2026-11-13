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Ziua de 7 octombrie 2026 este una de referință pentru toți iubitorii fotbalului mondial. Argentina - Benin 3-0 a marcat ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul echipei naționale.

După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei pleacă de la națională

Retragerea lui Lionel Messi din națională a atras un șir de reacții pozitive. Fanii vor fi întotdeauna recunoscători pentru cariera atacantului, acesta ducând-o pe Argentina pe prima treaptă a podiumului la Cupa Mondială din 2022.

La o lună după ce Lionel Messi și-a disputat meciul de adio, o altă legendă a Argentinei a decis să plece de la prima reprezentativă.

Este vorba despre Walter Samuel. Acesta a făcut parte din staff-ul Argentinei din 2018 și a fost alături de naționala din America de Sud la toate performanțele obținute în ultimul deceniu.

Anunțul a fost oferit de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano. Walter Samuel, fost internațional cu 57 de selecții, a hotărât să își încheie mandatul din dorința de a deveni antrenor principal la altă formație.

„Walter Samuel își încheie mandatul în stafful naționalei Argentinei pentru a începe un nou capitol ca antrenor principal”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.