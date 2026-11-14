Argentina a pierdut amicalul cu Uruguay, scor 1-2, în primul meci jucat după retragerea lui Lionel Messi din naţionala Albiceleste

Argentina a pierdut cu 1-2 în faţa Uruguayului vineri, în primul său meci de la retragerea lui Lionel Messi din fotbalul internaţional.

Un autogol marcat în repriza a doua de fundaşul argentinian Leonardo Balerdi, urmat de un gol norocos al mijlocaşului uruguayan Maxi Araujo, a pecetluit înfrângerea vicecampionilor mondiali din 2026.

Atacantul echipei Atlético Madrid, Julián Álvarez, a redat speranţa Argentinei, reducând diferenţa de scor în minutul 73, dar Uruguayul a rezistat şi a obţinut a treia victorie consecutivă sub conducerea noului selecţioner, Diego Forlán.

Messi a disputat ultimul său meci cu Argentina în octombrie, într-o victorie emoţionantă într-un meci amical de adio împotriva Beninului, punând capăt unei cariere internaţionale marcate de 207 selecţii şi 125 de goluri, scrie news.ro.

După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei a plecat de la națională

Retragerea lui Lionel Messi din națională a atras un șir de reacții pozitive. Fanii vor fi întotdeauna recunoscători pentru cariera atacantului, acesta ducând-o pe Argentina pe prima treaptă a podiumului la Cupa Mondială din 2022.

La o lună după ce Lionel Messi și-a disputat meciul de adio, o altă legendă a Argentinei a decis să plece de la prima reprezentativă.

Este vorba despre Walter Samuel. Acesta a făcut parte din staff-ul Argentinei din 2018 și a fost alături de naționala din America de Sud la toate performanțele obținute în ultimul deceniu.

Anunțul a fost oferit de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano. Walter Samuel, fost internațional cu 57 de selecții, a hotărât să își încheie mandatul din dorința de a deveni antrenor principal la altă formație.

„Walter Samuel își încheie mandatul în stafful naționalei Argentinei pentru a începe un nou capitol ca antrenor principal”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.