Tricolorii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea după doar șase minute, dar bosniacii au egalat pe finalul primei reprize prin Tahirovic, după o gafă a lui Andrei Rațiu, iar Bajraktarevic a stabilit scorul final în repriza secundă.

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Au fost și momente tensionate la Zenica cauzate de fanii echipei gazdă.

La conferința de presă, Gică Hagi a fost întrebat despre scandalul de rasism apărut la Bosnia - România. Selecționerul a dezvăluit ce a discutat cu arbitrul și cu selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez în minutul 72, când centralul a oprit jocul câteva zeci de secunde după ce fanii bosniaci au avut scandări rasiste a adresa tricolorilor.

Lucrurile s-au rezolvat rapid după ce crainicul stadionului din Zenica a făcut un anunț la stația de amplificare prin care le-a cerut suporterilor să nu mai folosească scandări rasiste.

”Ne-a zis să fim calmi, să facem bine, pentru că suntem în Europa. Eram amândoi foarte calmi și foarte liniștiți că lucrurile s-au reglat foarte repede. (n.r. Reporter: Ați auzit strigându-se 'Țiganii, țiganii?') Nu are rost să vorbim despre lucrul ăsta, este o chestiune izolată, suntem la fotbal și trebuie să vorbim despre fotbal. (n.r. Reporter: Și anul trecut a fost la fel) Eu nu am fost anul trecut, nu știu”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.