Ilie Năstase ocupă locul patru, în clasamentul celor mai titrați jucători din istoria Turneului Campionilor, după Novak Djokovic (7), Roger Federer (6), Ivan Lendl și Pete Sampras, ultimii doi ocupând în sincron ultima treaptă a podiumului, având câte 5 titluri de campioni.

Cu patru titluri cucerite în 1971, 1972, 1973 și 1975, Ilie Năstase a fost primul dublu campion, primul triplu campion și primul cvadruplu campion în istoria acestei întreceri, pe când tenismeni ca Rafael Nadal nu se pot lăuda nici măcar cu un trofeu în palmares.

Ilie Năstase, de patru ori câștigător al Turneului Campionilor

Campion în acest turneu a ieșit și Horia Tecău, alături de Jean-Julien Rojer, în 2015, după o finală câștigată în detrimentul perechii româno-indiene, Florin Mergea / Rohan Bopanna.

Fără titlu de câștigător al Turneului Campionilor, Carlos Alcaraz speră ca, la 23 de ani, să i se alăture primului număr unu ATP, pe lista campionilor care au intrat în istoria competiției.

Mai bine, la acest capitol, stă inclusiv cel mai nou număr unu ATP, Alexander Zverev, care a triumfat în Turneul Campionilor de două ori, în edițiile 2018 și 2021.