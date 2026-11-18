România a pierdut și ultimul meci din 2026, 1-2 cu Bosnia în deplasare, iar rezultatul a arătat că degeaba ne-am entuziasmat după victoria cu Polonia de la București.
La Zenica, impresia bună din partida cu polonezii a ținut doar în primele 45 de minute. Dar și în acest interval, Andrei Rațiu a comis o gafă monumentală, în minutul 44, permițându-le bosniacilor să egaleze: 1-1. Cu această greșeală, dar și altele comise pe parcursul meciului, Andrei Rațiu a fost cel mai slab tricolor de pe teren, conform notelor acordate de Flashscore. Fundașul legitimat la Rayo Vallecano a fost notat cu 5,6, în condițiile în care media echipei României a fost de 6,3.
În ciuda prestației sale slabe, Rațiu a rămas pe teren 64 de minute, când Hagi l-a schimbat cu Tony Strata. Și, totuși, nu aceasta a fost cea mai bizară decizie a selecționerului, care a întârziat scoaterea lui Rațiu, ci alta, cea legată de omul nostru numărul 1.
Bîrligea, scos pentru că „trebuia să joace și Coman“
La Zenica, nota cea mai mare din echipa României a fost primită, firește, de Daniel Bîligea: 7,6. Evoluția acestuia a fost, în mod evident, peste nivelul colegilor de echipă. Nu doar că a marcat, profitând de gafa portarului advers, dar Bîrligea a fost, în permanență, o amenințare pentru fundașii din fața sa. De aceea, schimbarea sa din minutul 64, când a fost înlocuit cu Florinel Coman, a fost bulversantă! Mai ales că Bîrligea nici nu dădea semne de oboseală, spre deosebire de Dennis Man, care a rămas pe teren până la final, deși terminase „benzina“.
Ceea ce a șocat și mai mult, în privința schimbării lui Bîrligea, a fost declarația oferită de Hagi, la conferința de după meci: „Trebuia să joace și Coman, ca să-l vedem. Bîrligea a jucat cât a trebuit, apoi au venit schimbările“. E bizar că un fotbalist, care era în formă și nu avea nicio problemă fizică, a fost scos, pur și simplu, ca să joace altul!
Ianis Hagi, decarul cu zero dribblinguri și multe pase greșite
O altă anomalie, la Zenica, a fost titularizarea lui Ianis Hagi (28 de ani) pentru al doilea meci consecutiv al naționalei. Asta în condițiile în care fiul selecționerului joacă foarte puțin, la Alanyaspor, iar în meciul cu Polonia (2-1) n-a impresionant. Chiar și așa, și-a păstrat locul în primul 11, tricoul cu numărul 10, dar și banderola de căpitan!
Iată ce ne spun cifrele lui Ianis Hagi, la Zenica, în cele 64 de minute în care a fost pe teren:
*Total șuturi: 2
*Acuratețea paselor: 76% (16 din 21)
*Dribblinguri reușite: 0
*Total atingeri ale balonului: 33
*Total atingeri ale balonului în careul advers: 1