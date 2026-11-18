România a pierdut și ultimul meci din 2026, 1-2 cu Bosnia în deplasare, iar rezultatul a arătat că degeaba ne-am entuziasmat după victoria cu Polonia de la București.

La Zenica, impresia bună din partida cu polonezii a ținut doar în primele 45 de minute. Dar și în acest interval, Andrei Rațiu a comis o gafă monumentală, în minutul 44, permițându-le bosniacilor să egaleze: 1-1. Cu această greșeală, dar și altele comise pe parcursul meciului, Andrei Rațiu a fost cel mai slab tricolor de pe teren, conform notelor acordate de Flashscore. Fundașul legitimat la Rayo Vallecano a fost notat cu 5,6, în condițiile în care media echipei României a fost de 6,3.

În ciuda prestației sale slabe, Rațiu a rămas pe teren 64 de minute, când Hagi l-a schimbat cu Tony Strata. Și, totuși, nu aceasta a fost cea mai bizară decizie a selecționerului, care a întârziat scoaterea lui Rațiu, ci alta, cea legată de omul nostru numărul 1.

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