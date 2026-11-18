Antrenorul italian, campion în Liga 1 alături de „feroviari” în 2010, a avut un discurs la superlativ la adresa câștigătorului Balonului de Aur din 2005.

Andrea Mandorlini, discurs la superlativ la adresa lui Ronaldinho

Mandorlini a transmis că Ronaldinho și-a ajutat echipa din punct de vedere fotbalistic și că și-a tratat fiecare coechipier cu respect, chiar dacă are în spate o carieră uriașă.

„A fost cu siguranță unul dintre cele mai mari momente din istoria sportivă a echipei Ravenna. A-l antrena pe Ronaldinho, chiar și pentru un singur meci și o încălzire înainte de meci, a fost o bucurie pură pentru mine.

Nu vorbim doar despre un jucător cu abilități excepționale, ci și despre o persoană remarcabilă. A venit cu acel zâmbet pe care îl știam cu toții și a fost disponibil pentru toată lumea: coechipieri, tineri de la academie, membri ai familiei. Nu a refuzat pe nimeni care i-a cerut un selfie, un autograf sau un salut, oferindu-și timpul și împărtășindu-și bucuria.

Mi-am făcut griji să joc cu 10 oameni într-un meci important precum derby-ul? Niciodată. Pregătisem totul în detaliu împreună cu clubul: aveam un plan clar pentru gestionarea abilităților lui Ronaldinho și am conceput și o formație specială pentru a-l transforma într-un atu.

Mandorlini, despre Ronaldinho: „Pentru un jucător ca el, ușa nu este doar deschisă”

Din punctul de vedere al marketingului, a fost o mișcare senzațională, dar eu sunt antrenorul și atenția mea este pe teren. Și vă pot spune că, da, Ronaldinho a fost important în victoria împotriva lui Forlì. A fost «absolut oficial», având în vedere că a fost un derby.

Ronaldinho este un fenomen și s-a integrat în vestiar cu umilința și umanitatea pe care le vedeai la televizor. Niciun comportament de superstar. S-a schimbat odată cu noi, a motivat fiecare jucător în parte și a împărtășit momente personale, de neuitat, cu ei. Este genul de jucător excepțional care nu dezamăgește când ajungi să-l cunoști de aproape.

Doi dintre foștii mei jucători îmi povestiseră deja despre el. Când antrenam Verona, i-am întrebat pe Rafael Marquez și Javier Saviola (n.r.- foștii săi coechipieri la Barcelona) cum era Ronaldinho în vestiar. Descrierea lor despre el a corespuns cu ceea ce am văzut aici, la Ravenna: o persoană veselă, zâmbitoare, care era mereu acolo pentru coechipierii săi, cineva care aduce bucurie în vestiar pentru că știi că poate câștiga meciuri pentru tine. Un astfel de jucător te scapă de presiune.

S-a apropiat de cineva anume? Vinicius este și el brazilian și a avut grijă de el, dar aș spune că s-a apropiat de toată lumea. Se putea vedea asta în fotografia de dinaintea meciului, cu întreaga echipă pozând alături de el, și mai ales în festivitățile animate de după golul de deschidere. A câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială, dar să-l văd sărbătorind așa un gol împotriva lui Forli la vârsta de 46 de ani a fost o bucurie pură și pentru mine.

Mi-a amintit impactul sosirii lui Ronaldinho la Ravenna de vreunul dintre marii jucători alături de care am jucat? Poate Karl-Heinz Rummenigge, când eram la Inter. Și atunci a fost o achiziție remarcabilă atât pentru fani, cât și pentru noi, jucătorii.

Ronaldinho mi-a spus că i-ar plăcea foarte mult să revină pentru a juca încă un meci, că s-a distrat și s-a înțeles foarte bine cu băieții. Sunt complet deschis la asta: pentru un jucător ca el, ușa nu este doar deschisă - este larg deschisă”, a declarat Andrea Mandorlini, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, citat de Goal.com.