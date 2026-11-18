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Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului în Italia. Tehnicianul a câștigat titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

Gazzetta dello Sport, elogii pentru Cristi Chivu

Cum pauza competițională s-a încheiat, focusul iubitorilor de sport este pe campionatele puternice de pe continentul european. Inter va da peste Atalanta în etapa următoare din Serie A.

Dacă în competițiile interne a performat, Inter a suferit în UEFA Champions League, acolo unde a fost eliminată în play-off de către Bodo/Glimt. Înainte de runda cu numărul 12 din Serie A, Gazzetta dello Sport i-a dedicat un material lui Cristi Chivu.

Cotidianul roz susține că antrenorul român a gestionat bine programul încărcat din debutul sezonului, dar Chivu va fi nevoit să rotească mai mult echipa în perioada următoare. Motivul? Formația din Milano dorește accederea în top 8 în Faza Ligii UEFA Champions League.

Gazzetta dello Sport cunoaște foarte bine ambițiile lui Cristi Chivu, despre care a scris că „dorește să ridice un trofeu la sfârșitul sezonului”. Misiunea nu va fi deloc ușoară, însă stagiunea precedentă a fost una în care tehnicianul român a demonstrat că este capabil de lucruri mărețe.

„Inter a avut un start în forță într-un program extrem de aglomerat: are toate armele pregătite în tolbă, iar antrenorul va avea ocazia să le arunce în luptă treptat.

Va roti jucătorii mult mai mult decât în ultima perioadă, în toate compartimentele, pentru a nu rata niciun obiectiv: Chivu vrea să ridice un trofeu până la finalul lui 2026, dar mai întâi trebuie să o depășească pe Lazio în fruntea clasamentului și să revină în plasa primelor opt clasate din faza ligii Champions League, fără a subestima însă nici bătrâna Cupă a Italiei, competiție a cărei deținătoare en-titre este chiar Inter”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.