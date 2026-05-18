Messi a strălucit din nou în tricoul lui Inter Miami și a fost decisiv în partida jucată pe teren propriu de echipa sa.

Inter Miami s-a impus cu 2-0 în fața lui Portland Timbers, într-un meci din runda 14 din MLS.

Ce negociază U Craiova cu Adrian Rus? Agentul le-ar fi transmis altor echipe că ”fundașul e disponibil”

„Cutremur“ cu 25 de zile înainte de Mondiale! Iranul a făcut anunțul: „Ori toți, ori nimeni!“

Semifinala Desafio: Aventura, în această seară, la 21:30, la PRO TV. Doar patru concurenți au mai rămas în cursa pentru marele premiu!

11 minute mai târziu, decarul lui Inter Miami a reușit o cursă fabuloasă și a făcut franjuri apărarea lui Portland Timbers, oferindu-i o pasă decisivă perfectă lui Berterame.

Leo Messi a deschis scorul în minutul 31 al partidei de la Miami, după ce a fost servit de Segovia.

Startul argentinian a avut un nou meci de vis în MLS și a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

La finalul meciului, portalul Flashscore i-a oferit lui Messi nota 9.3 și l-a desenat omul Mecului.

Inter Miami se află pe locul doi în Conferința de Este din MLS, la două puncte de liderul Nashville, care are cu un meci mai puțin.

Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga

După fluierul final, reacțiile nu au întârziat să apară, iar unul dintre cele mai urmărite mesaje a fost cel transmis de legendarul Lionel Messi.

Fostul căpitan al Barcelonei a postat pe Instagram un mesaj scurt: „Campiones!! Visca el Barca!!”. În română: „Campionii! Hai Barca!”.

Reușita lui Rashford a intrat și în istoria derby-ului. Englezul a devenit doar al treilea jucător al Barcelonei care marchează direct din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid în acest secol, după golul înscris de Messi în 2012.

Grație succesului din El Clasico, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și și-a asigurat al 29-lea titlu din istorie, cu trei etape înainte de finalul sezonului din La Liga.

Catalanii mai au de disputat meciurile cu Alaves, Real Betis și Valencia și pot încheia sezonul cu borna impresionantă de 100 de puncte.