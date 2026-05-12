Nu e Messi! Casemiro a numit fotbalistul pe care îl pune lângă Cristiano Ronaldo: „Era incredibil”

Brazilianul de la Manchester United a dezvăluit că Gareth Bale a fost, în opinia sa, cel mai complet fotbalist alături de care a jucat la Real Madrid, după Cristiano Ronaldo.

Casemiro îl pune pe Bale lângă CR7

Mijlocașul brazilian a evoluat într-una dintre cele mai spectaculoase generații din istoria clubului „blanco”, alături de nume uriașe precum Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Sergio Ramos sau Cristiano Ronaldo.

Într-un interviu acordat lui Rio Ferdinand, Casemiro a explicat de ce îl consideră pe Gareth Bale un jucător special.

„Cristiano înscria minimum 15 goluri pe sezon, dar Bale făcea de toate. Ataca, se apăra, era foarte bun cu capul, marca, executa lovituri libere. Cristiano este cel mai bun, e din altă lume. Dar dacă îl scoatem din discuție, pentru mine Bale era cel mai complet”, a spus Casemiro.

Brazilianul a continuat seria laudelor la adresa fostului internațional galez.

„Tot ce făcea era la un nivel foarte ridicat. Era extrem de rapid și foarte puternic. Pentru mine, Bale a fost un fotbalist incredibil”, a mai declarat mijlocașul.