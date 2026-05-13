Lionel Messi, salariu amețitor la Inter Mimai: câștigă dublu acum

Cu un salariu anual garantat de peste 28,3 milioane de dolari (24,3 milioane de euro), care include un salariu de bază plus diverse bonusuri, câştigătorul Cupei Mondiale în vârstă de 38 de ani rămâne de departe cel mai bine plătit jucător din MLS. El îl depăşeşte pe jucătorul sud-coreean al echipei Los Angeles FC, Son Heung-min, care câştigă peste 11 milioane de dolari.

La alăturarea francizei din Florida în 2023, salariul de bază al lui Messi era de 12 milioane de dolari (20,5 milioane de dolari, inclusiv bonusurile). Cu 29 de goluri şi 19 pase decisive în 2025, el a ajutat clubul să câştige primul său titlu în decembrie. Fostul jucător al FC Barcelona şi Paris Saint-Germain, de opt ori câştigător al Balonului de Aur, şi-a prelungit contractul în octombrie până în 2028.

Cifrele publicate de Asociaţia Jucătorilor MLS nu includ veniturile din parteneriatele comerciale semnate individual de jucători.

Argentinianul Rodrigo De Paul, coechipierul lui Messi la Miami, completează topul celor mai bine plătiţi trei jucători, cu un salariu garantat de 9,6 milioane de dolari.

Fostul atacant al lui Bayern München, Thomas Müller, acum la Vancouver Whitecaps, câştigă peste 5,1 milioane de dolari.

Liga nord-americană se desfăşoară pe parcursul anului calendaristic, din februarie până în decembrie, scrie News.ro.