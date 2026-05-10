Pe Camp Nou, echipa lui Hansi Flick a rezolvat rapid derby-ul. Marcus Rashford a deschis scorul în minutul 9, cu o lovitură liberă spectaculoasă, iar Ferran Torres a făcut 2-0 după pasa excelentă oferită de Dani Olmo.

Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga

După fluierul final, reacțiile nu au întârziat să apară, iar unul dintre cele mai urmărite mesaje a fost cel transmis de legendarul Lionel Messi.

Fostul căpitan al Barcelonei a postat pe Instagram un mesaj scurt: „Campiones!! Visca el Barca!!”. În română: „Campionii! Hai Barca!”.

Reușita lui Rashford a intrat și în istoria derby-ului. Englezul a devenit doar al treilea jucător al Barcelonei care marchează direct din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid în acest secol, după golul înscris de Messi în 2012.

Grație succesului din El Clasico, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și și-a asigurat al 29-lea titlu din istorie, cu trei etape înainte de finalul sezonului din La Liga.

Catalanii mai au de disputat meciurile cu Alaves, Real Betis și Valencia și pot încheia sezonul cu borna impresionantă de 100 de puncte.