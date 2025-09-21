Inter Mimai a câștigat meciul cu DC United din MLS, scor 3-2, iar Messi a fost în centrul atenției după ce a reușit o „dublă” și un assist.



Leo Messi a făcut senzație cu DC United



Starul argentinian și-a început spectacolul cu o pasă de gol de zile mari. Messi a trimis în spatele apărării de la mijlocul terenului și l-a lăsat pe Allende singur cu portarul advers, iar atacantul a deschis scorul.

Formația antrenată de Mascherano s-a văzut egalată, dar Messi a readus-o pe Inter Miami în avantaj cu un șut plasat din interiorul careului, după ce a fost servit perfect de Jordi Alba.