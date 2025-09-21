VIDEO Leo Messi e supereroul lui Inter Miami din nou! Argentinianul, „dublă” și assist în MLS

Leo Messi e supereroul lui Inter Miami din nou! Argentinianul, &bdquo;dublă&rdquo; și assist &icirc;n MLS Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Leo Messi a reușit o nouă partidă senzațională în tricoul lui Inter Miami.

Leo Messi Inter Miami MLS DC United
Inter Mimai a câștigat meciul cu DC United din MLS, scor 3-2, iar Messi a fost în centrul atenției după ce a reușit o „dublă” și un assist.

Leo Messi a făcut senzație cu DC United

Starul argentinian și-a început spectacolul cu o pasă de gol de zile mari. Messi a trimis în spatele apărării de la mijlocul terenului și l-a lăsat pe Allende singur cu portarul advers, iar atacantul a deschis scorul.

Formația antrenată de Mascherano s-a văzut egalată, dar Messi a readus-o pe Inter Miami în avantaj cu un șut plasat din interiorul careului, după ce a fost servit perfect de Jordi Alba.

Fostul „zeu” de pe Camp Nou nu putea încheia partida fără un gol spectaculos, astfel că a marcat senzațional și din afara careului cu un șut la care portarul nu a avut răspuns.


Messi a făcut încă o dată diferența pentru Inter Mimai și este primul în topul golgheterilor din MLS cu 22 de goluri, după ce l-a devansat pe Sam Surridge.

Inter Mimai se află pe locul 5 în Conferința de Est din MLS și are 52 de puncte în 28 de partide.

