Cu Messi revenit în SUA după ce a jucat ultimul meci oficial din carieră în Argentina, Inter Miami a avut șansa de a deschide scorul în minutul 32, chiar prin Messi, care a executat o lovitură de la 11 metri.
Lionel Messi, penalty ratat la Inter Miami
Messi a apelat la procedeul "Panenka", o scăriță pe mijlocul porții, însă portarul croat Kristijan Kahlina nu a plonjat și a prins mingea în doi timpi.
Lionel Messi nu mai ratase un penalty din 30 noiembrie 2022, de la meciul de la Cupa Mondială dintre Polonia și Argentina (0-2), când Wojciech Szczesny era între buturile adverse.
- 113 penalty-ul transformate și 32 ratate are Messi de-a lungul carierei
Cu Rodrigo de Paul, Sergio Busquets sau Jordi Alba printre titulari, dar fără Luis Suarez, care e suspendat, Inter Miami s-a prăbușit după penalty-ul ratat de Messi. Charlotte a înscris de trei ori, autorul tuturor golurilor fiind israelianul Idan Toklomati (21 de ani).