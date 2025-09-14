Cu Messi revenit în SUA după ce a jucat ultimul meci oficial din carieră în Argentina, Inter Miami a avut șansa de a deschide scorul în minutul 32, chiar prin Messi, care a executat o lovitură de la 11 metri.

Lionel Messi, penalty ratat la Inter Miami



Messi a apelat la procedeul "Panenka", o scăriță pe mijlocul porții, însă portarul croat Kristijan Kahlina nu a plonjat și a prins mingea în doi timpi.

