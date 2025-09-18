Contractul legendarului fotbalist argentinian va expira pe 31 decembrie 2025, iar presa argentiniană susține că jucătorul care a câștigat de opt ori Balonul de Aur se află în negocieri.

Lionel Messi, gata să semneze un nou contract cu Inter Miami

ESPN Argentina anunță că Messi este aproape să ia o decizie importantă în legătură cu viitorul său. Fostul star al Barcelonei negociază prelungirea contractului cu Inter Miami. Negocierile sunt în ultimul stadiu și, conform sursei citate, au mai rămas de pus la punct doar anumite detalii.

Argentinienii nu au dezvăluit detalii din următorul contract al lui Leo Messi, însă susțin că anunțul oficial va veni în următoarele zile.

Messi a ajuns la Inter Miami în vara anului 2023, după ce contractul său la PSG a expirat. La echipa patronată de David Beckham, Messi a marcat 62 de goluri și a oferit 30 de pase decisive în 75 de apariții.