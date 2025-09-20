Argentinianul a semnat în vara lui 2023 un contract cu Inter Miami în Major League Soccer (MLS), eșalonul din Statele Unite ale Americii, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Paris Saint-Germain.



La Miami, Messi a înscris 62 de goluri în 75 de partide până acum. Pe deasupra, argentinianul, campion mondial cu naționala în 2022, a oferit și 30 de pase decisive în aproximativ 6000 de minute petrecute la club.



Leo Messi semnează: ”Negocieri avansate! Acordul ar putea fi încheiat în curând”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Leo Messi și Inter Miami negociază în momentele de față prelungirea contractului.



Actuala înțelegere e scadentă până la finalul anului.



”Lionel Messi este tot mai aproape de un nou contract cu Inter Miami, negocierile aflându-se într-un stadiu avansat.



Nu este încă o înțelegere finalizată, întrucât mai sunt câteva aspecte de clarificat și este necesară aprobarea MLS pentru toate condițiile.



Acordul ar putea fi încheiat în curând, discuțiile accelerând în ultimele săptămâni”, a scris Fabrizio Romano pe contul său de Twitter/X.

